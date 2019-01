E’ la notte dell’Eclissi della “Superluna di Sangue” | ecco dove vederla | orario e dirette

meteoweb.eu

: Eclissi di Luna del 20 gennaio 2019 Buona Notte Magica Notte dell’Ecliss... - amarsi05 : Eclissi di Luna del 20 gennaio 2019 Buona Notte Magica Notte dell’Ecliss... - giure99 : Luna rossa, tutti i segreti dell'eclissi di questa notte -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Occhi al cielo nellatra 20 e 21 Gennaio: sarà protagonista la “Super Luna rossa“: il nostro satellite naturale tornerà ad attraversare l’ombraTerra. L’evento astronomico si verificherà prima del sorgere del Sole. La Luna entrerà nell’ombraTerra alle 04:33, mentre la totalità si verificherà tra le 05:41 e le 06:43, momento in cui l’intero disco lunare assumerà la tipica colorazione rossastra. Il massimo del fenomeno è previsto alle 06:12. Solo le fasi finali, di uscitaLuna dall’ombra e dalla penombraTerra, non saranno visibili, perché al terminetotalità il cielo inizierà a diventare chiaro all’apparire delle prime luci dell’alba. La Luna piena del 21 Gennaio è una “Super” Luna perché il plenilunio si verifica quasi in corrispondenza del perigeo, la minima distanza Luna-Terra: il ...