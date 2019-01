Uomini e Donne anticipazioni | Luigi in esterna con Valentina | è lei la scelta? L’indizio

Le donne sono più generose degli Uomini? : Insomma, se avevate qualche dubbio , oggi a sostenere che le donne siano più generose rispetto agli uomini ci ha pensato anche la scienza! Fonte foto: https://pixabay.com/it/acqua-donna-natura-...

Uomini e Donne gossip - Claudio dopo Ginevra volta pagina : “Una nuova primavera” : Uomini e Donne gossip, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani dopo la rottura Claudio e Ginevra non stanno più insieme. dopo giorni in cui si vociferava di una rottura, e tutti gli indizi portavano a crederlo, è arrivata la conferma ufficiale. A vuotare per primo il sacco è stato Claudio D’Angelo, anche perché è stata Ginevra […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Claudio dopo Ginevra volta pagina: “Una nuova primavera” ...

Uomini e donne trono over - Gemma Galgani festeggia il suo compleanno con un messaggio misterioso sull'amore... : Gemma Galgani spegne oggi 19 gennaio 69 candeline e per festeggiare il suo compleanno , la dama di Uomini e donne di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era ...

Uomini e Donne anticipazioni - Claudia spiazza Lorenzo Riccardi : è polemica : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne beffato da Claudia Dionigi Come molti sapranno Lorenzo Riccardi, alcune settimane fa, ha preso un in giro le due corteggiatrici, scegliendole per finta. Il motivo? In pratica il giovane ha architettato tutta questa messa in scena solo per capire la risposta di Giulia e Claudia Dionigi nel momento della scelta. Uno scherzo che non è piaciuto minimamente alle due ragazze, le quali hanno attaccato molto duramente ...

Uomini e Donne news - Giulia Cavaglia innamorata : sorpresa dopo la registrazione? : news Uomini e Donne, quale futuro per Giulia e Lorenzo dopo la trasmissione? Il futuro tra Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi non è così scontato dopo l’ultima esterna registrata a Uomini e Donne: news e anticipazioni vogliono infatti che Lorenzo si sia lasciato andare parecchio con Claudia e che abbia sottolineato di sentirsi completo con […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia innamorata: sorpresa dopo la registrazione? ...

Uomini e Donne - Claudia e Ivan insieme in esterna : la reazione di Lorenzo : Uomini e Donne, Claudia è uscita in esterna con Ivan Gonzalez: la reazione di Lorenzo Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alla vendetta di Claudia Dionigi nei confronti di Lorenzo Riccardi. Abbiamo già appreso dalle anticipazioni che Claudia è uscita in esterna con Ivan, ma non si è trattato di una vera e […] L'articolo Uomini e Donne, Claudia e Ivan insieme in esterna: la reazione di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - spoiler Classico : Luigi perde la testa per Valentina - Irene e Sonia fuori : Una nuova registrazione del trono Classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 17 gennaio 2019 e come ci riportano le anticipazioni, nello studio di Maria De Filippi è successo un po' di tutto. Teresa si è detta pronta alla scelta tra Andrea e Antonio dopo aver baciato quest'ultimo, mentre il trono di Luigi Mastroianni sembra aver fatto un passo indietro. Il tronista infatti, si è detto pentito di aver voluto continuare con sole tre ...

Tina Cipollari da giovane : spunta la foto della Vamp di Uomini e Donne a 28 anni : Tutti ormai conoscono Tina Cipollari, la Vamp e opinionista di Uomini e Donne. Personaggio “amato e odiato”, ha fondato il suo successo sulla schiettezza e le critiche al vetriolo dedicate ai vari tronisti e corteggiatrici di ogni stagione del programma condotto da Maria De Filippi e ancora oggi, dopo tanti anni, viene considerata una presenza fondamentale all’interno della trasmissione. Classe 1965, prima del successo televisivo Tina era ...

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani compleanno : nuovo amore? “Nasce così” : Gemma Galgani, compleanno della dama di Uomini e Donne: un giorno speciale oggi 19 gennaio è il compleanno di Gemma Galgani. Lo ha fatto sapere a tutti tramite Instagram pubblicando una foto con i suoi genitori (quando era solo una bambina) e un messaggio speciale che parla d’amore. Gemma Galgani ha 69 anni. Portati splendidamente. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani compleanno: nuovo amore? “Nasce così” ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : La Vendetta di Claudia Contro Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella si espone tantissimo con uno dei suoi pretendenti, mentre l’altro lo denigra. Luigi Mastroianni è impazzito, vuole dormire con una corteggiatrice. Claudia serve a Lorenzo, la sua Vendetta! Ecco cosa ha combinato! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa Langella dice una bugia ad Andrea Dal Corso. La tronista si commuove davanti ad un gesto fatto da Antonio! Si sono registrate ...

Uomini E DONNE/ Video - Sossio e Ursula a pranzo dalla suocera ma... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Anna Tedesco non torna in studio ma spera di poter partecipare al Grande Fratello Vip 4

Uomini e Donne - Sara in ospedale : pubblica una storia su Instagram che preoccupa i fan : L'ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale "Chi", ha scatenato nuovamente il caos attorno a sé. Ad ogni modo, la ragazza è tornata sui social con un nuovo profilo sul quale ha pubblicato una foto che ha preoccupato i fan, seppur ancora in pochi. Sara Affi è in ospedale, si pensa abbia affrontato ha subito un nuovo intervento chirurgico. Tuttavia, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli ...

Uomini e Donne - tanti auguri a Gemma Galgani : 'Solo l'amore ci rende felici' : Può piacere o no, eppure Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, con i suoi litigi e gli amori non sempre convincenti. Quella di oggi, 19 gennaio, è una giornata importante per la dama torinese che compie gli anni e condivide tale importante ricorrenza con i fan dei suoi profili Facebook ed Instagram. Lei stessa, infatti, ha scritto un lungo post nel quale ha parlato del passare degli anni, ...

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa bacia Antonio - poi l'addio di Andrea Dal Corso : Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuovi colpi di scena e le Anticipazioni riguardanti le prossime puntate del trono classico rivelano che per la bella Teresa Langella è giunto il momento della resa dei conti. Possiamo svelarvi, infatti, che la tronista si 'metterà nei guai' con i suoi due corteggiatori e farà arrabbiare prima l'uno e poi l'altro. Nel Corso dell'ultima registrazione, però, Teresa si è spinta decisamente un po' oltre con ...