MotoGp – Petrucci e il retroscena sull’alleanza con Dovizioso | “ecco cosa mi ha confidato

MotoGp Ducati 2019 - Petrucci : 'Siamo una grande squadra' : La moto è bellissima, vedremo quanto andrà forte… Il mio ruolo? E' un fatto inedito che nel mondo della MotoGP due compagni di squadra collaborino per raggiungere un risultato comune". Gli obiettivi, ...

MotoGp : ecco la Ducati di Dovizioso e Petrucci : Ringraziamo tutti i nostri partner, a cominciare da Phillip Morris, che ci ospita in questa circostanza, e Audi Sport, nuovo sponsor del team in questa stagione'. 2019 Ducati MotoGp Team Presentation ...

MotoGp - Ducati GP19 : la presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : LIVE 18:50 18 gen Le parole dell'ad Domenicali e del General Manager Ducati segnano l'epilogo della presentazione. Domenicali : "Di solito le moto belle sono anche veloci, aspettiamo di vedere i ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Petrucci emozionato : “mi batte forte il cuore - Dovi è il mio riferimento” : Il pilota ternano ha svelato le proprie sensazioni nel corso della Presentazione della nuova Ducati, ammettendo di esserne rimasto affascinato Prima stagione da pilota ufficiale, un’occasione da non perdere per Danilo Petrucci. Dopo l’esperienza in Pramac, il ternano si appresta a vivere un anno esaltante in sella alla Desmosedici 2019, presentata questa sera presso la sede di Neuchatel della Phillip Morris. Interrogato sulle ...

MotoGp - Ducati 2019 : il LIVE STREAMING della presentazione della nuova moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dopo le vacanze invernali, finalmente siamo pronti a tuffarci nuovamente nel magico mondo della motoGP. A farci rivivere nuovamente il piacere delle due ruote ci pensa la Ducati, primo team ufficiale ...

Presentazione Ducati 2019/ Streaming video e diretta tv della nuova moto di Dovizioso e Petrucci - MotoGp - : diretta Presentazione Ducati 2019: info Streaming video e tv della cerimonia. Si alzano i veli sulla prima moto per la stagione 2019 della motogp.

MotoGp - Petrucci sfida Dovizioso e Rossi sulle moto da cross : ROMA - Una sfida sulle moto da cross tra Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. A lanciare l'iniziativa è stato il pilota ternano, direttamente sul suo profilo Instagram del pilota. ...

MotoGp - Petrucci-Rossi-Dovizioso : presto una sfida sulle moto da cross : ROMA - Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso insieme per una sfida sulle moto da cross. A lanciare l'iniziativa è stato il pilota ternano, direttamente sul suo profilo Instagram del ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «Petrucci dovrà meritarsi la conferma» : ROMA - Danilo Petrucci, chiamato a sostituire Lorenzo alla Ducati, dovrà dimostrare di essere in grado di vincere da subito in sella alla Rossa per essere confermato nel 2020. Altrimenti la scuderia ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : 'il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo sceglieremo' : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e ...

MotoGp - Ciabatti spaventa Petrucci : “il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo sceglieremo” : Il direttore sportivo della Ducati guarda lontano, svelando come il team di Borgo Panigale sceglierà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 La line-up del 2019 è già stata ufficializzata e definita da tempo, con Danilo Petrucci che affiancherà Andrea Dovizioso dopo il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda. La Ducati però scruta anche il futuro, lanciando lo sguardo alla stagione 2020, quando il contratto del rider ternano sarà ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘stuzzica’ Petrucci sui social : presto una sfida a tre di motocross? [GALLERY] : Valentino Rossi si intrufola nel post social di Danilo Petrucci: il Dottore sfida il ternano ed il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati compagni di allenamento ieri sulla moto da cross: i due ducatisti hanno iniziato il 2019 con lo spirito giusto, in vista della condivisione dei box della squadra di Borgo Panigale nella nuova stagione di MotoGp. Il pilota ternano, nuovo arrivato nel ...

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota del team ufficiale nel 2020” : I giorni passato con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...