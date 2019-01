Francesca Barra risponde al rapper Emis Killa | “L’educazione sessuale è una cosa seria

Francesca Barra contro Emis Killa : "È deleterio imporre ai giovani i gusti sessuali" : Nella puntata di 'La Zanzara', lo show su Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, è intervenuta la giornalista Francesca Barra in merito ad alcune frasi che, il rapper Emis Killa , ha condiviso sui ...

Francesca Barra : "Ho sposato Santamaria - ragazzo del mio primo lento. Cresciuta in una famiglia di destra - ero la pecora nera" : La giornalista Francesca Barra e l'attore Claudio Santamaria non perdono occasione per ribadire, anche attraverso le pagine dei giornali, la forza del loro amore. Dopo le belle parole spese qualche giorno fa da Santamaria per sua moglie, ora parla lei dalle pagine de La Nazione. Francesca Barra ha raccontato anche se stessa, partendo dai ricordi d'infanzia.Sono Cresciuta in Basilicata, ero una sognatrice, una poetessa, studiavo canto lirico e ...

Claudio Santamaria : "Francesca Barra mia musa - tradimento per noi è impossibile" : Intervistato da Liberi Tutti del Corriere della Sera, Claudio Santamaria ha annunciato di essersi trasferito a Milano con la moglie Francesca Barra, la giornalista che ora gli fa anche da ufficio stampa. L'attore non ha nascosto di vivere un periodo periodo della sua vita:Nella vita e nel lavoro mi stanno succedendo cose straordinarie, ho avuto un upgrade , ho saltato di categoria. Posso dire che non ho mai conosciuto l' amore prima e ora ...

Francesca Barra senza veli su Instagram : è sfida alla censura dei social : Claudio Santamaria, attore e doppiatore italiano, e la compagna Francesca Barra, scrittrice e giornalista, continuano a sfidare le leggi dei social network con i loro scatti artistici e sensuali. Nella fotografia pubblicata nelle scorse ore dall'attore è possibile vedere la bellissima Francesca seduta sul letto con le gambe appoggiate al davanzale della finestra di una stanza in cui i due hanno albergato per alcuni giorni. Uno scatto ...

