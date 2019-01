Di Maio contro Bankitalia | ' Non è la prima volta che sbaglia le stime'

Pensioni ultima ora : incontro Quota 100 Di Maio-Salvini - c’è accordo : Pensioni ultima ora: incontro Quota 100 Di Maio-Salvini, c’è accordo Quota 100, incontro positivo Lega-M5S Pensioni ultima ora: quella raggiunta nelle ultime ore all’interno dell’esecutivo potrebbe essere una vera e propria svolta. Tutti i media parlano di un accordo quasi definitivo che dovrebbe in parte modificare i provvedimenti in materia previdenziale. Tutto ruota intorno alla trattativa tra Governo Italiano e Commissione Europea sulla ...

Di Maio : norme anti-divano contro abusi : 20.17 "Oggi fondiamo un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà e mette al centro il lavoro". Così Di Maio al termine del CdM. Le abbiamo chiamate "norme antidivano", spiega."Il sistema previsto per il reddito di cittadinanza non consente a nessuno di poter abusare del beneficio. Il reddito dura 18 mesi ed entro i primi 12 mesi-ha proseguito-deve arrivare almeno un'offerta di lavoro"."Non è assistenzialismo ma ...

Scontro euro-politico - Di Maio contro Strasburgo - il ministro francese risponde : Ormai è Scontro tra Di Maio e i poteri forti europei, questa volta il leader 5 stelle punta Strasburgo. Interviene il ministro francese “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’Europarlamento, critica Strasburgo… Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così in un tweet il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, dopo che Di Maio aveva ...

Beatrice Lorenzin un fiume contro Di Maio e Di Battista : “Vanno in Erasmus con il paese in stagnazione!” : Beatrice Lorenzin su Di Maio e Di Battista che vanno in auto a Strasburgo… non le manda a dire L’ex ministra della Salute, leader di Civica popolare, attacca Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista mentre sono in viaggio in auto verso Strasburgo. Con il paese in stagnazione annunciato da Tria, Di Battista e specialmente Di Maio, invece di lavorare spreca una giornata in auto a parlare di nulla. Queste le parole di Beatrice Lorenzin ...

Luigi Di Maio contro Juncker : “Lacrime di coccodrillo non mi commuovono - a maggio nessuna pietà” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo le sue parole sulla Grecia e sull'austerità: "Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà".Continua a leggere

Di Maio contro Strasburgo - il ministro francese Loiseau : 'Noi ne siamo fieri' : "Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l'Europarlamento, critica Strasburgo ... Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?". Così in un ...

'Sede Ue a Strasburgo è inutile marchetta alla Francia' : scontro tra Di Maio e Parigi : È di nuovo scontro tra la Francia e l' Italia dopo che il vicepremier Luigi Di Maio , arrivato in auto a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, ha detto che la sede Ue francese va chiusa perché ...

Scontro Di Maio-Autostrade : “La concessione è revocabile”. E arriva la proposta di tariffa unica : È Scontro tra Di Maio e Autostrade. Il vice premier torna a lanciare strali contro la società concessionaria, nonostante l’auspicio del commissario Bucci affinché si abbassino i toni in una fase cruciale della negoziazione sui pagamenti, in attesa del Cda di Autostrade fissato per giovedì. La concessione si può revocare In una diretta Facebook durante il viaggio verso Strasburgo, Di Maio e Di Battista tornano a parlare della concessione ...

Sentenza tragedia Acqualonga - l’Anm contro Salvini e Di Maio : Sono molto poche le notizie oggi sui giornali sulla strage del viadotto di Acqualonga (dopo la Sentenza emessa due giorni fa) e sull’inchiesta relativa al crollo del Ponte Morandi di Genova. In una nota, l’Associazione Nazionale Magistrati si dice sconcertata dalle dichiarazioni dei membri del governo dopo la Sentenza del tribunale di Avellino sulla strage del bus del viadotto Acqualonga: “Ribadiamo la necessità che tutti i ...

"Macché boom - è recessione". Confindustria contro Di Maio : ... 'saremmo tecnicamente in recessione, ma per dirlo bisogna aspettare la panoramica completa sull'intera economia; bene che vada si andrà in uno stato di stagnazione', ha spiegato Messori aggiungendo ...

Gilet Gialli - Yonnet a Roma : 'Nessun incontro con Di Maio' : La trasferta di una delle voci del movimento di protesta francese non prevede alcuna mano tesa verso il leader Cinquestelle -