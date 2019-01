DEAD OR ALIVE 6: Censurato per venderlo in Occidente?

gamerbrain

: @makkox Poro Francesco, pensa se gli capitava con i dead or alive con spin me around ce lo volevo vede' - aleoutline : @makkox Poro Francesco, pensa se gli capitava con i dead or alive con spin me around ce lo volevo vede' - KhymSuwan : @LJayneee HAHAHAHAHAHAHHAAH alive but dead inside -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Tra meno di 2 mesi avremo la possibilità di mettere le mani suor6, nell’attesa il Game Director è intervenuto per chiarire la questione “censura” applicata al gioco.or6: Una censura giustificata Shimbori ha affermato:Ci tengo a precisare che l’unico cambiamento tra le varie versioni del gioco, riguarda i costumi esclusivi annunciati in precedenza. Abbiamo impedito ai costumi delle lottatrici di rompersi completamente, in quanto risulterebbe difficile vendere il gioco in alcuni continenti.orExtreme 3 ne è l’esempio, non siamo riusciti ain Europa ed America. Alcuni negozi si sono rifiutati di vendere il gioco e conor6 non abbiamo voluto fare lo stesso errore.Abbiamo ridotto dunque la rottura del costume al minimo ma ciò non significa applicare una ...