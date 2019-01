Auto abbandonata lungo l' Arno | la segnalazione

Foligno - abbandonata da un' Auto vicino al pronto soccorso : muore 40enne : stata abbandonata vicino al pronto soccorso del San Giovanni Battista da un'auto che poi si è dileguata, lasciando perdere le proprie tracce. Per la donna, una 40enne di Foligno , non c'è stato però ...

Foligno - abbandonata da un'Auto vicino al pronto soccorso - donna muore poco dopo. Caccia all'Auto fantasma. Probabile overdose tra le cause. : di Giovanni Camirri Foligno - abbandonata da un'auto vicino al pronto soccorso, muore poco dopo. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato. A perdere la vita una 40enne folignate in presunta ...