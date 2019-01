Anticipazioni La dottoressa Giò | seconda puntata | Giorgia denunciata da Mattioli

La dottoressa Giò 2019 - seconda puntata domenica 20 gennaio : Anticipazioni trama : domenica 20 gennaio, dalle 20.25 su Canale 5, torna in prima serata l’incontenibile Barbara D’Urso con la terza stagione de La dottoressa Giò, la fiction anni 90 che ha goduto di un seguito a ben vent’anni dalla prima messa in onda. Dopo il (presunto?) flop di ascolti del primo episodio, insomma, va in onda il secondo episodio – di quattro totali – che racconta le storie contemporanee della dottoressa Basile, ...

La Dottoressa Giò - Anticipazioni del 20 gennaio : Anna Torre trama contro la Basile : La seconda puntata della fiction 'La Dottoressa Giò' ci attende domenica 20 gennaio 2019 a partire dalle 21,15 su canale 5, dove vedremo ancora una volta Barbara D'Urso indossare il camice della ginecologa Giorgia Basile. Tornata a distanza di venti anni dall'ultima serie, la fiction di canale 5 ha riscontrato un buon risultato di ascolti nella puntata di esordio di domenica scorsa. La terza serie come abbiamo potuto notare, sarà incentrata ...

Dottoressa Giò 2019 : cast - Anticipazioni e trama. Streaming tv e replica : Dottoressa Giò 2019: cast, anticipazioni e trama. Streaming tv e replica cast La Dottoressa Giò 3 su Canale 5 Dopo tanta attesa, finalmente andrà in onda su Canale 5 Dottoressa Giò 3. A distanza di ben 20 anni dalla seconda stagione, torna la fiction con protagonista Barbara D’Urso. L’amatissima presentatrice è stata infatti il marchio di successo delle stagioni andate in onda tra il 1997 e 1998. Dopo mesi di rumors e notizie contrastanti, ...

La dottoressa Giò - iniziata la scrittura della nuova stagione : Anticipazioni : “Sono molto in ansia per come andrà questa volta, la serie l’ho voluta io fortissimamente, spero soprattutto di essere stata credibile”. Barbara D’Urso è tornata sugli schermi di Canale 5 nei panni della dottoressa Giò e il 13 gennaio ha assistito alla prima puntata insieme a tutto il cast e diversi ospiti durante una festa organizzata in un locale di Milano. La conduttrice di punta di Canale 5 aveva indossato la prima ...

La dottoressa Giò 2019 - prima puntata domenica 13 gennaio : Anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

La dottoressa Giò - iniziata la scrittura della nuova stagione : Anticipazioni : “Sono molto in ansia per come andrà questa volta, la serie l’ho voluta io fortissimamente, spero soprattutto di essere stata credibile”. Barbara D’Urso è tornata sugli schermi di Canale 5 nei panni della dottoressa Giò e il 13 gennaio ha assistito alla prima puntata insieme a tutto il cast e diversi ospiti durante una festa organizzata in un locale di Milano. La conduttrice di punta di Canale 5 aveva indossato la prima ...

Anticipazioni La Dottoressa Giò : ascolti flop per l'esordio - le trame del 20 gennaio : La Dottoressa Giò ha fatto ieri 13 gennaio il suo esordio su Canale 5 e proseguirà anche per le prossime settimane nella rete ammiraglia Mediaset. Le puntate previste sono quattro e riportano Barbara d'Urso nel mondo di una fiction che aveva interrotto ben tredici anni fa per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Considerando gli ottimi dati Auditel dei programmi condotti dalla Carmelita Nazionale, uno dei principali punti di riferimenti della ...

La Dottoressa Giò - Anticipazioni seconda puntata : Giorgia rischia grosso : anticipazioni La Dottoressa Giò seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 Attraverso queste anticipazioni della seconda puntata de La Dottoressa Giò, si ha la conferma che contro Giorgia Basile (Barbara d’Urso) verrà architettato un piano per screditarla e mettere così in dubbio la sua professionalità. Anna Torre (Camilla Ferranti) e Francesca (Desirée Noferini) avranno chiaro […] L'articolo La Dottoressa Giò, anticipazioni seconda ...

La Dottoressa Giò : Anticipazioni seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 : La Dottoressa Giò 3 Quattro prime serate, dirette da Antonello Grimaldi, riportano Barbara d’Urso al mondo della fiction, dopo tredici anni dall’ultima volta. La conduttrice, aldilà delle precedenti stagioni de La Dottoressa Giò, ha preso parte a titoli quali Orgoglio, Lo zio d’America, Le Ragazze di Piazza di Spagna e Ricomincio da me, che risale al 2006. Adesso torna da protagonista assoluta nel suo ruolo più importante, che ...

LA DOTTORESSA GIO' 3 - BARBARA D'URSO/ Diretta e Anticipazioni : l'impresa eroica della Basile - Prima puntata - : La DOTTORESSA Giò anticipazioni e Diretta: oggi 13 gennaio, su canale 5, torna con nuove storie la ginecologa Basile interpretata da BARBARA D'URSO.

La dottoressa Giò 3 - Barbara D'Urso/ Diretta e Anticipazioni - la conduttrice : "Non vedevo l'ora" - Prima puntata - : La dottoressa Giò anticipazioni e Diretta: oggi 13 gennaio, su canale 5, torna con nuove storie la ginecologa Basile interpretata da Barbara D'Urso.

LA DOTTORESSA GI'/ Anticipazioni e cast prima puntata : Giovanna Basile accusata da Sergio Monti : La DOTTORESSA Giò Anticipazioni e diretta: oggi 13 gennaio, su canale 5, torna con nuove storie la ginecologa Basile interpretata da Barbara D'Urso.

Anticipazioni La dottoressa Giò - seconda puntata : il pericolo : La dottoressa Giò Anticipazioni 20 gennaio: Giorgia Basile corre un rischio Barbara d’Urso tornerà protagonista nel prime time di Canale5 domenica prossima. La seconda puntata de La dottoressa Giò andrà in onda infatti il 20 gennaio alle 21.25 sull’ammiraglia Mediaset. Il secondo appuntamento con l’amata fiction in quattro puntate, che è tornata in onda dopo vent’anni di distanza dalle prime due stagioni, vedrà il ...

Dottoressa Giò - le Anticipazioni della prima puntata : Al via da domenica 13 gennaio, in prima serata Canale 5, la nuova stagione della serie tv con Barbara d'Urso