19 gennaio | buon compleanno Paolo Borsellino

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il Toro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere

Buongiorno dalla Borsa 18 gennaio 2019 : Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 24.370,1 punti. L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,75% e chiude a 6.718,5 punti. Tokyo lievita ...

Ninja Morning - il buongiorno di venerdì 18 gennaio 2019 : Amazon Una riunione delle menti più brillanti nel campo della scienza, del mondo accademico e delle imprese, per esplorare l'innovazione, i progressi scientifici e le applicazioni pratiche dell'...

Buon inizio anno per Samsung Galaxy S8 : nuova patch il 17 gennaio - aspettando Pie : Gran bell'inizio di questo 2019 per il Samsung Galaxy S8, i cui possessori non possono davvero dirsi annoiati dall'esperienza con il loro telefono. Proprio per l'Italia, a partire da oggi 17 gennaio, è in distribuzione la patch di sicurezza del corrente mese, mentre (come abbiamo raccontato anche ieri) si fanno estremamente incoraggianti le notizie relative ad Android 9 Pie. Facciamo dunque un punto della situazione sull'ex top di gamma. La ...

Buongiorno dalla Borsa 17 gennaio 2019 : Wall Street riporta un guadagno dello 0,59% , terminando a 24.207,2 punti. Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 6.

Ninja Morning - il buongiorno di giovedì 17 gennaio 2019 : Quelli che saliranno sul palco non sono solo gli esponenti più brillanti della nuova economia digitale, ma giovani imprenditori che hanno saputo guardare oltre il mercato attuale e hanno creduto in ...

17 gennaio 2019 - Sant’Antonio Abate : le più belle IMMAGINI - FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico : 1/44 Da YouTube ...

Buongiorno dalla Borsa 16 gennaio 2019 : Wall Street riporta un guadagno dello 0,65%, terminando a 24.065,6 punti. L'indice tecnologico di Wall Street è protagonista di un vigoroso rialzo, +1,97%,, archiviando le contrattazioni a 6.669,6 ...

Buongiorno dalla Borsa 15 gennaio 2019 : Wall Street mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 23.909,8 punti. Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street , in flessione dello 0,91%, termina le contrattazioni a 6.

OROSCOPO PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi - 14 gennaio : Cancro buona settimana - Pesci sereni : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni per la giornata di oggi, 14 gennaio 2019, segno per segno. Cosa dicono le stelle? Bene Toro e Bilancia

Oroscopo settimanale fino al 20 gennaio : serenità per Vergine - buone notizie per Sagittario : Sarà una settimana all'insegna delle buone notizie per alcuni segni zodiacali, a partire dall'Ariete che potrà contare sul trio Luna-Marte-Urano nel segno. Per altri, invece, l'Oroscopo del periodo compreso dal 14 al 20 gennaio sarà portatore di problemi in amore o nei rapporti sul lavoro e non solo. Scopriamo di seguito cosa prevedono le previsioni astrologiche dei prossimi giorni segno per segno. Previsioni Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo 14 gennaio : conflitti per Cancro - buone occasioni per Sagittario : Una nuova settimana del nuovo anno sta per iniziare. Molti segni zodiacali, come Cancro e Vergine, stanno attraversando una fase molto particolare della loro vita. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per lunedì 14 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore state vivendo una fase di forti dubbi: non siete convinti di come stanno andando le cose con il vostro partner e presto potreste prendere delle decisioni molto ...

Oroscopo della settimana fino al 20 gennaio con pagelle : buone notizie per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare spazio all'Astrologia settimanale. A tenere banco quest'oggi, oltre alla classifica con i voti e le stelline, senz'altro le nuove previsioni impostate sui prossimi sette giorni. Come sempre, le analisi astrologiche presentate nell'articolo di oggi riguardano in esclusiva i segni dello Zodiaco relativi ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio : Arrivano nuovi regali per i clienti Vodafone che hanno deciso di aderire al programma Vodafone Happy: l’operatore di telefonia ha infatti deciso di […] L'articolo Buoni sconto per Privitalia e EasyCoop con Vodafone Happy Friday dell’11 gennaio proviene da TuttoAndroid.