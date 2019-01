Sanremo | il comico Saverio Raimondo accusa la Rai | Chiamato ma ora non sono più

Saverio Raimondo e il lato comico a Sanremo : Dice insomma Saverio Raimondo che “esiste in effetti da settimane una camera a Sanremo prenotata da Rai a mio nome per i giorni del festival. Ma quella camera nelle prossime ore verrà evidentemente assegnata a qualcun altro”. Ancora non si sa, siamo in trepida attesa, se a occupare quella stanza che

Sanremo - censurato il comico Saverio Raimondo : panico alla Rai - cosa stava preparando : Al Festival di Sanremo ci sarà ben poco da ridere, anche se sul palco ci saranno i due comici Claudio Bisio e Virginia Raffaele, che però dovranno ingessarsi nei ruoli di conduttori del paludato show di Raiuno. Al Festival non ci sarà invece il comico Saverio Raimondo, che su Facebook ha denunciato

Checco Zalone a Sanremo 2019 tra gli ospiti del Baglioni bis? Parla il comico : “L’Ariston è un palco difficilissimo” : Non è la prima volta che circola il suo nome nella rosa di potenziali ospiti comici del Festival, ma anche stavolta sembra che non ci sia nulla da fare: a smentire l'ipotesi di Checco Zalone ospite a Sanremo 2019 ci pensa Zalone stesso. Dopo la conferenza stampa in cui il direttore artistico Claudio Baglioni ha annunciato alcuni ospiti, perlopiù musicali, della prossima edizione in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai1, Zalone è intervenuto con ...

Sanremo - Baglioni punta sul comico con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Una conduzione comica divisa tra l'estro di Virginia Raffaele e l'istituzionalità di Claudio Bisio, in mezzo il direttore artistico, pronto a trasformarsi in cantante, presentatore e quel che l'...