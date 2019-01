Opposizione contro il decretone Renzi | È un autogol | Berlusconi

"La Giunta affossa Spoleto" - il 'contro-punto' dell'Opposizione : Di fatto stiamo rischiando di perdere un evento di portata straordinaria per la nostra economia e non solo. In questi mesi ne abbiamo sentite di tutti i colori. Il sindaco ha parlato di 'irregolarità'...

Schedatura degli scienziati - l Opposizione contro la ministra Grillo 'Si dimetta' : Nella scienza è più semplice perché esistono indici di qualità usati in tutto il mondo. Schedare per il passato politico francamente non l'ho visto da nessuna parte e riesco solo a immaginare ...

Schedatura degli scienziati - l'Opposizione contro la ministra Grillo : "Si dimetta" : Interrogazione urgente di 35 senatori del Pd. Martina: "Ritorno al Medioevo". Forza Italia: "Dossieraggio fascista". Critiche anche dai 5 Stelle: "In nessun Paese si epurano gli scienziati"

Di Maio - no Opposizione a incontro Anci : ANSA, - ALLEGHE, BELLUNO,, 4 GEN - "Non ho notizie di qualche membro del Governo che si stia opponendo ad un incontro tra l'Anci e il presidente del Consiglio. Anche perché ricordiamo che l'Anci ha al ...

L'Opposizione fa muro contro la misura : "È una beffa per gli italiani in difficoltà" : Roma Il reddito di cittadinanza agli immigrati? "Una beffa". La capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini riassume in una parola la contrarietà delL'opposizione alla possibilità che, come previsto dalla prima bozza del decreto attuativo della misura, tra i beneficiari del sussidio ci siano anche le famiglie di stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni.Se fossero vere le indiscrezioni - attacca la Bernini - la misura già ...

Albania : parlamento vota contro proposta Opposizione su verifica politici : Tirana, 21 dic 17:37 - , Agenzia Nova, - Il parlamento albanese ha respinto oggi la proposta per la verifica dei patrimoni e dei legami dei politici con il mondo della criminalità,... , Alt,

Opposizione aggredita - in piazza contro Orban : Questa misura mira ad arginare una carenza di manodopera che caratterizza l'economia ungherese. La forte emigrazione di giovani lavoratori ungheresi lascia vuoti i posti creati dai capitali stranieri ...

Ungheria - migliaia in piazza contro Orban Picchiati due deputati dell’Opposizione : Sesto giorno di proteste contro Viktor Orban a Budapest, dove oggi c’è stata un’allarmante aggressione a due deputati dell’opposizione. I parlamentari, guidati da Akos Hadhazy (indipendente) e Bernadett Szell (Verdi), avrebbero voluto leggere alcune delle rivendicazioni dei manifestanti davanti alle telecamere della tv di Stato: sono stati invece Picchiati e sbattuti fuori dai guardiani dell’emittente. migliaia di persone sono tornate in ...