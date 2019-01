agi

: Di Battista attacca Boschi dopo il tweet su 'Una vita in vacanza' : 'Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza d… - fisco24_info : Di Battista attacca Boschi dopo il tweet su 'Una vita in vacanza' : 'Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza d… - SiQuizas : @ale_dibattista la prensa italiana .... - isadeluca3 : Di Battista attacca Salvini: torna in te @LaStampa -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) "Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa 'Unain'". L'ironia, su Twitter, di Maria Elena, scatena la replica di Alessandro Di, via Facebook. "L'atteggiamento radicalchic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti", sbotta l'ex deputato M5s. "Gli italiani ormai - aggiunge - li odiano e neppure se ne rendono conto. Continuano imperterriti nella strada dell'arroganza. Si guardano l'ombelico, al massimo - rincara - lo sguardo lo rivolgono solo verso l'ultima borsa di Hermes acquistata 'per far girare l'economia' e appesa nell'armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è che sotto naftalina ormai ci sono loro". "Conserviamoli per i posteri. Affinché i ...