Champions | Buffon | ' La Juve è la più forte in Champions Il Psg non ha la sua storia'

PSG - Thiago Silva : 'Buffon si merita la Champions - Verratti al livello di Neymar e Mbappé' : Thiago Silva , difensore e capitano del Paris Saint Germain , ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei due compagni di squadra italiani Gianluigi Buffon e Marco Verratti : ' Gigi è una stella mondiale e un punto di riferimento per tutti. E' un capitano naturale, un leader che ci spinge sempre ...

Buffon : 'La Juve è la migliore in Champions - nessuno vuole incontrarla' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain, torna a parlare della Juventus. Intervistato da Sky Sport dopo il passaggio agli ottavi di finale del club parigino, l'ex portiere e capitano bianconero ha dichiarato: ' Juve la più forte della Champions? Sì, la Juve ha dato delle indicazioni molto ...

Tacconi : “La Juventus vincerà la Champions. Buffon? Ecco perché è andato via” : E’ un fiume in piena Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus, che ci ha abituato sempre a parole non troppo tranquille, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportnews.eu. L’ex portiere ha innanzitutto risposto alle domande riguardo la Champions League, obiettivo dichiarato dalla Juventus e ha speso qualche parola anche su Cristiano Ronaldo: “E’ l’anno buono per […] L'articolo Tacconi: “La ...

Il sorrisetto ad Insigne e l’assenza dalla Champions - Buffon sincero : “ho sofferto in silenzio! Lorenzo? Lui non sorrideva” : Gigi Buffon soddisfatto del pareggio di questa sera del PSG nella casa del Napoli: le parole del portiere italiano al termine della sfida di Champions League al San Paolo Una sfida appassionante, divertente ed emozionante, questa sera al San Paolo: l’incontro tra Napoli e PSG, valido per la quarta giornata di Champions League è terminato in parità, per 1-1. Il Napoli, dopo un primo tempo tranquillo ma di qualità, ha reagito al ...