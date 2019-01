Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il governo tipica una soluzione privata della crisi che consente il superamento in via definitiva della tua le difficoltà lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria in audizione su Carige alla camera la ricapitalizzazione precauzionale temporanea e l’accostamento alla nazionalizzazione a fare ...

Sossio e Ursula Ultime Notizie - lui piange dopo Uomini e Donne : messaggio stupisce : Ursula e Sossio news, la coppia di Uomini e Donne fa sul serio Cosa sta succedendo a Ursula e Sossio dopo Uomini e Donne? Li abbiamo visti innamoratissimi durante l’ultima puntata del people show e tutti vogliono sapere se la loro storia non ha ricevuto un’improvvisa battuta d’arresto. C’è una notizia positiva: Sossio non si […] L'articolo Sossio e Ursula ultime notizie, lui piange dopo Uomini e Donne: messaggio ...

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno giovedì 17 gennaio spazio all’informazione gli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle attaccano oggi commissario Unione Europea per i loro stipendi esorbitanti che sono uno schiaffo agli Oltre 100 milioni di poveri il parlamentare europeo Ignazio Corrao spiega che il presidente della commissione junker percepisce il 138% dello stipendio del funzionario con più ...

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - Pellegrini e la possibilità Psg : 'Non mi interessa - penso ad allenarmi' : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - voltafaccia del Lipsia per Calhanoglu : costa troppo - non ci interessa : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Calhanoglu non si muoverà; il Lipsia si ritira perché il turco costa troppo, parola dell'allenatore.

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il vertice di maggioranza è riunito questa mattina Ha sciolto gli ultimi nodi relativi al di Critone Palazzo Chigi fa sapere che ci sono tutte le risorse per quota 100 per reddito di cittadinanza il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera intorno alle 18:00 potrebbe dare il provvedimento via libera anche agli stanziamenti per il TFR degli statali ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

CALCIOMERCATO ROMA / Ultime Notizie - sogno Belotti per giugno : la chiave può essere Perotti : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Piatek in prestito oneroso : più di 10 milioni subito al Genoa : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: potrebbe partire Calhanoglu, mentre per Piatek iniziano a circolare anche le possibili cifre dell'affare.

E45 - viadotto Puleto chiuso per rischio crollo : è caos/ Ultime Notizie - ingorghi e disagi tra Emilia e Toscana : chiuso il viadotto Puleto sull'E45: rischia il crollo. Ultime notizie, è caos tra Emilia e Toscana, i primi disagi sul traffico e sull'economia.

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto magnitudo 3.3 stata registrata nel Cosentino dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2:19 di centro del sisma ad una profondità di 29 km è stato identificato a 4 km da piantare dopo rincorrersi di voci di rinvii di qualche ora di un giorno addirittura la prossima settimana il Consiglio dei Ministri sul decreto ne ci sarà ...

Brexit - Ultime Notizie : voto su piano B e possibile nuovo referendum - Sky TG24 - : Theresa May incontra le opposizioni per trovare un'intesa, ma rischia di essere già in un vicolo cieco. Il leader laburista infatti resta fermo sulle sue posizioni: uscita più "soft" oppure nuova ...

Ultime Notizie Roma del 17-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli alla bella vita che ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna non ci hanno la sua candidatura al europei del 26 maggio c’è bisogno di cambiare questo governo aggiunto dove una parte è rappresentata dal Movimento ...

Milan - live mercato : tra Higuain e Piatek - tutte le Ultime notizie : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...