Spoiler U&D | Tina Cipollari appoggia la tesi di Rocco contro Gemma | ' Non vuole

U&D - Spoiler del 16 gennaio : Angela in lacrime dopo lite con Cipollari e Sperti : Oggi 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, ancora una volta dedicata al trono Over e dove assisteremo secondo le anticipazioni, a dei veri e colpi di scena. Da quanto si apprende infatti, la dama Angela sarà protagonista ancora una volta di una accesa discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo che gli opinionisti hanno fatto confezionare un filmato in cui la Di Iorio parla dell'aspetto economico dei suoi ...

U&D Spoiler - Gianni attacca Cerioli e Arianna dopo la scelta : 'Eravate d'accordo' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico svelano che Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cerrincione. Una giornata di festa rovinata dalle accuse mosse da Gianni Sperti ai due ragazzi. Uomini e Donne: la scelta di Andrea Cerioli Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono ...

Spoiler U&D - la scelta di Gemma : la dama chiude con il cavaliere Rocco (Video) : L'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi si rinnova per la giornata di domani, lunedì 14 gennaio 2019, giorno in cui andrà in onda il primo appuntamento della settimana che come da tradizione sarà dedicato al trono over. Al centro di questa nuova attesa puntata del dating show ci saranno le avventure delle dame e dei cavalieri senior della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che rimane leader indiscussa degli ascolti ...

Trono classico Spoiler : Andrea a sorpresa non aspetta il serale di U&D e sceglie Arianna : Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e donne, dove a sorpresa, è avvenuta la scelta di Andrea Cerioli. Tronista atipico, Andrea è alla sua seconda esperienza sul Trono di Maria De Filippi e come ricorderemo, nella prima partecipazione uscì dal programma senza effettuare una scelta. Ora invece, secondo le anticipazioni che provengono dal sito 'Il Vicolo delle news', il tronista ha ...

Spoiler U&D : Teresa spiazza tutti e bacia Andrew - delirio in puntata : Teresa Langella di Uomini e Donne, dopo aver eliminato Andrea Del Corso, durante una precedente messa in onda, ha spiazzato tutti dandogli un bacio appassionato al suo ritorno. Il ragazzo, infatti, non si è perso di coraggio e, in seguito alla drastica decisione presa dalla tronista, ha deciso di ritornare in studio per dimostrarle i suoi sentimenti e, a quanto pare, ci sta riuscendo egregiamente. Spoiler Uomini e Donne: Andrew torna in puntata ...

U&D Spoiler : Andrea svela il suo passato da obeso e bacia Teresa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da oltre dieci anni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico si soffermano su Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, è stato il protagonista della puntata: prima rivelando di essere stato preso di mira quando era adolescente per il suo peso e poi per un'esterna ricca di passione con Teresa ...

U&D Spoiler : Angela in lacrime per colpa di Tina e Gianni - Gemma torna single : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuova registrazione del trono over si soffermano su Gemma Galgani e Angela Di Iorio, due delle protagoniste di questa nuova stagione. Se Gems ha dichiarato di aver chiuso la frequentazione con Rocco, Angela ha minacciato di abbandonare il programma dopo una lite con gli opinionisti. È ...

U&D trono over - Spoiler : ennesimo addio tra Gemma e Fredella : Venerdì 4 gennaio 2019 si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne in cui, secondo le anticipazioni, è successo un po' di tutto. Come ci riporta il sito 'Il Vicolo delle News', la puntata ha inizio con il consueto rvm di Gemma Galgani registrato al termine della scorsa puntata ed in cui la donna racconta i motivi che l'hanno spinta a chiudere con Rocco. Tornati in studio, va in scena un duro scontro tra la dama torinese ...

Spoiler U&D - Lorenzo simula la scelta : Claudia in lacrime - scoppia il caos in studio : Uomini e donne è ancora in pausa, ma in questi giorni sono state registrate le nuove puntate del trono classico che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere in onda a partire dal 7 gennaio. Nel dettaglio, possiamo svelarvi che proprio ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi caratterizzata dalla scelta di Lorenzo Riccardi, il quale ancora una volta ha messo a dura prova le sue due corteggiatrici ...

U&D - Spoiler : Claudia e Giulia furiose con Lorenzo - Luigi bacia Giorgia : L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne per questo 2018 è avvenuta giovedì 27 dicembre negli studi Elios di Roma. Le nuove puntate, che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su canale 5, ci rivelano che il trono di Lorenzo Riccardi è sempre più nel caos. Il giovane è indeciso e dubbioso sulle due corteggiatrici rimaste, Giulia e Claudia, ma i suoi atteggiamenti non piacciono affatto alle due giovani. Le ...

U&D - Spoiler trono classico : Teresa perdona Andrea - Antonio furioso con la tronista : Appuntamento con una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne svoltasi giovedì 27 dicembre negli studi Elios di Roma. Le puntate registrate e che vedremo in onda su Canale 5 nelle prossime settimane hanno visto protagonista ancora una volta il trono di Teresa Langella, la quale, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', sembra abbia perdonato Andrea Dal Corso. Il ritorno in studio del giovane ...

Spoiler U&D : Andrea dopo l'eliminazione fa il nostalgico su IG e ripensa alla Langella : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella ha eliminato a sorpresa Andrea Dal Corso, che tutti credevano fosse il preferito della napoletana. La Langella ora si ritrova solo con Antonio e Kevin ma il pensiero che il bel veneto possa tornare non è un'ipotesi da scartare. Un post su Instagram del 30enne ex corteggiatore ha fatto venire alcuni dubbi. Il post misterioso di Andrea riaccende le speranze Le ...

U&D - Spoiler trono over : Angela sotto accusa - Gianluca in lacrime : Una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne si è tenuta il 15 dicembre scorso negli studi Elios di Roma e dove, secondo le anticipazioni, è successo un po' di tutto. Partiamo come sempre da Gemma e Rocco, i quali sembra si siano ritrovati e tra i quali vi sono stati dei baci passionali. Gli spoiler ci rivelano inoltre che ancora una volta la dama Angela è stata accusata di essere un'opportunista e di essere in trasmissione non per ...

Spoiler U&D : Gemma e Rocco si baciano in modo passionale - Gianluca è geloso di Roberta : Sabato 15 dicembre c'è stata una nuova registrazione del trono over, il popolarissimo dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Sono state rilasciate le ultime anticipazioni sul programma del ''biscione'' delle reti Mediaset e come spesso accade hanno riservato parecchie novità interessanti per gli appassionati di questo programma di intrattenimento pomeridiano: Gemma e Rocco si sono baciati in modo molto passionale, ...