Salute | curarsi è un lusso per il 5 5% delle famiglie | al Sud quasi l’8%

meteoweb.eu

: RT @ANSA_Salute: Curarsi è un lusso per oltre una famiglia su 20. E al #Sud va peggio #salute #sanità #ANSASalute - ClaudiaBruno00 : RT @ANSA_Salute: Curarsi è un lusso per oltre una famiglia su 20. E al #Sud va peggio #salute #sanità #ANSASalute - Violettedagamba : RT @ANSA_Salute: Curarsi è un lusso per oltre una famiglia su 20. E al #Sud va peggio #salute #sanità #ANSASalute - v3rd3acqua : RT @ANSA_Salute: Curarsi è un lusso per oltre una famiglia su 20. E al #Sud va peggio #salute #sanità #ANSASalute -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Sanità: siamo fra i paesi con i migliori risultati sanitari nel mondo con costi controllati, ma aumenta l’impoverimentoquando ci sono situazioni sanitarie complesse, mentre le spese sanitarie sono unper il 5,5% dei nuclei, che arrivaall’8% fra ledel Sud.E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto C.R.E.A. Sanità – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che sarà presentato la prossima settimana. Il 17,6%residenti (4,5 milioni) ha dichiarato di aver cercato di limitare le spese sanitarie per motivi economici (100.000 in più rispetto al 2015), e di queste 1,1 milioni le hanno annullate del tutto. Il Mezzogiorno è l’area più colpita (5,6%), seguita dal Centro (5,1%), dal Nord-Ovest (3,0%) e dal Nord-Est (2,8%).Il disagio economico – spiegano – per le spese ...