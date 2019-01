Maltempo | possibili nevicate nel Lazio | attivi spazzaneve e spargisale

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...