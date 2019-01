Conte | Via al reddito di cittadinanza | puniremo furbi Sulla Tav un compromesso non

Conte : "Tav? Nessun compromessoReddito al via - puniremo i furbetti" : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5S. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Segui su affaritaliani.it

Conte : “Via al reddito di cittadinanza : servirà a far ripartire il Paese. Sulla Tav la decisione non c’è ancora” : In una saletta dell’aeroporto di N’Djamena, dopo due giorni di visite e incontri tra Ciad e Niger, «ormai i confini meridionali dell’Europa», il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riflette sulle emergenze internazionali, dalla crisi in Libia alla Brexit, per poi planare sui problemi di casa nostra. Primi fra tutti la Tav e il rischio recession...

Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1 - via libera ai Contenuti HDR : Huawei rilascia un aggiornamento che permette a Mate 20 Pro e P20 Pro di supportare in contenuti HDR, inclusa la visione HD di Netflix. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ricevono il supporto a Widevine L1, via libera ai contenuti HDR proviene da TuttoAndroid.

Finita in Bolivia la fuga di Battisti. Conte : “Oggi arriverà in Italia” : Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. Un uomo con pizzetto e occhiali neri cammina spedito tra i negozi. È Cesare Battisti, classe 1954, un terrorista italiano che in Italia dovrebbe scontare l’ergastolo e che invece è latitante dal 1981. Lo acciuffano uomini della polizia speciale Boliviana, ma ci sono funzionari italiani che vigilano. ...

Battisti catturato in Bolivia - in viaggio per l'Italia : sConterà l'ergastolo. Salvini : sono commosso : È decollato l'aereo che riporterà Cesare Battisti in Italia. Matteo Salvini si è detto «orgoglioso e commosso»: ci sarà anche lui a Ciampino per...

Estradizione lampo per Cesare Battisti : catturato in Bolivia - ora in volo verso l'Italia - Bonafede : 'SConterà l'ergastolo' : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «SConterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti catturato in Bolivia - decollato per l'Italia : sConterà l'ergastolo. Salvini : sarò lì : È decollato l'aereo che riporterà Cesare Battisti in Italia. Matteo Salvini si è detto «orgoglioso e commosso»: ci sarà anche lui a Ciampino per...

Cesare Battisti arrestato e estradato : domani in Italia dalla Bolivia/ Viminale : sConterà ergastolo a Rebibbia : Cesare Battisti arrestato ed estradato: arrivato aereo in Bolivia, domani sarà in Italia. Viminale: sconterà ergastolo nel carcere di Rebibbia

Battisti catturato in Bolivia - decollato per l'Italia : sConterà l'ergastolo : Cesare Battisti arriverà in Italia domani in tarda mattinata «e una volta qui sconterà la pena prevista: l'ergastolo», scrive su Twitter il ministro della Giustizia...

Catturato in Bolivia Cesare Battisti - Bonafede : 'SConterà l'ergastolo' : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Battisti catturato in Bolivia ed espulso. Il ministro : «Domani in Italia : sConterà l'ergastolo» : Cesare Battisti arriverà in Italia domani pomeriggio «e una volta qui sconterà la pena prevista: l'ergastolo», scrive su Twitter il ministro della Giustizia Alfonso...

Battisti catturato in Bolivia ed espulso. Il ministro : «Domani in Italia : sConterà l'ergastolo» : Cesare Battisti arriverà in Italia domani pomeriggio «e una volta qui sconterà la pena prevista: l'ergastolo», scrive su Twitter il ministro della Giustizia Alfonso...

Bonafede : Battisti espulso da Bolivia - sConterà ergastolo : Roma, 13 gen., askanews, - 'Cesare Battisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'...