23enne morto di meningite a Sassari | l’appello | “Chi ha preso questo bus contatti il

Luca Cardillo è morto. Il 23enne che combatteva contro un raro tumore alla gamba non ce l'ha fatta : Luca Cardillo non ce l'ha fatta. Il 23enne, originario di Giarre, in provincia di Catania, ha perso la sua battaglia contro un raro tumore alla gamba destra. Il "guerriero", così come era stato battezzato, era volato negli Stati Uniti nell'estremo tentativo di guarire, grazie ad una raccolta fondi online.Luca aveva scoperto di avere il tumore nel 2017, in seguito ad una risonanza magnetica. Da lì i tentativi di cura, prima ...