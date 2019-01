Rose di muffin con cioccolato

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)diconIngredienti500 grammi di farina,1/2 cucchiaino di sale ,70 grammi di zucchero,1 lievito secco ( 12gr ) ,2 uova intere ,100 gr di burro ,200 ml . di latte tiepidoe 100 gr difondente .PreparazioneSciogliere il lievito nel latte tiepido e lasciare da parte.Fate sciogliere il burro e tenere da parte. Setacciare e mescolare insieme la farina , il sale e lo zucchero , aggiungere le uova , il latte con il lievito e il burro fuso .Lavorate l’impasto e lasciare lievitare un paio di ore. Stendere l’impasto e dividere in 18 palline. Imburrare e infarinare leggermente gli stampi perAppiattire la pallina in una forma circolare con diametro di 13-15 cm ,coprire metà del cerchio con ilfuso e poi piegarlo a metà , per ottenere una forma di mezzaluna .Tagliare la pasta a forma di ...