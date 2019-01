Ritocchi alla legge anti-burqa in Ticino

Pensioni - Ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni - Ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

I paletti di Di Maio e Salvini sui Ritocchi alla manovra : I lavori sulla legge di bilancio alla Camera vanno a rilento , il timing dell'approdo in Aula dovrebbe essere per mercoledì ma nella maggioranza non si esclude che i tempi possano ulteriormente ...