Premier Conte | “Non abbiamo dimenticato i terremotati | trovata soluzione per le casette”

Migranti - il Premier Conte è atterrato in Niger. Perché il paese è importante per l'Italia? : ANSA - Il Niger è a oggi il primo beneficiario al mondo di aiuti pro capite dall'Unione Europea. L'attuale Fondo Europeo di Sviluppo ha stanziato più di 800 milioni di euro per il paese. Negli ultimi ...

Governo - Gentiloni : Conte? Nel Mondo pensano che Premier sia Salvini - : "Chi è oggi il vero premier in Italia? Nel Mondo pensano che la guida del Governo italiano sia Matteo Salvini, il che qualcosa vuole dire". Così A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex premier Paolo Gentiloni, oggi ospite della trasmissione ...

Stoccata di Gentiloni : "Conte? Per il mondo il Premier è Salvini" : "Chi è oggi il vero premier in Italia? Nel mondo pensano che la guida del governo italiano sia Matteo Salvini, il che qualcosa vuole dire". A lanciare la Stoccata al presidente del Consiglio è l'ex ...

Giuseppe Conte - la soffiata di Bruno Vespa : "Ecco chi è davvero il Premier" : Lo schiaffo di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sui migranti della Sea Watch ha messo in luce, a sette mesi dalla nascita del governo un lato inedito del premier che Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale del sabato sul quotidiano Il Giorno, descrive in modo esemplare: "Il professore pugliese è una

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il Premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

Salvini furioso con Conte : «Ora basta scherzi». Ma sui migranti il Premier rivendica : «Fatto eccezionale» : Il leader della Lega attacca su Tav, trivelle, migranti, sindaci, magistrati, Raggi. Ma rassicura: «Nessun piano B, si va avanti fino al 2029»

Salvini furioso con Conte : «Ora basta scherzi». Ma sui migranti il Premier rivendica : «Fatto eccezionale» : Il leader della Lega attacca su Tav, trivelle, migranti, sindaci, magistrati, Raggi. Ma rassicura: «Nessun piano B, si va avanti fino al 2029»

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - giallo sul vertice : "Cosa dirò al Premier" - la rivolta leghista sui migranti : Il vertice annunciato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte per la serata del 9 gennaio è a rischio. Possibile che la riunione ristretta di governo con Luigi Di Maio e altri esponenti di spicco della squadra sui migranti si ridurrà in un confronto telefonico solo tra il premier e il ministro degli Int

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del Premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Alta tensione tra Conte e Salvini dopo la decisione del Premier di accogliere parte dei migranti della Sea Watch : dopo 19 giorni in mare a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, finalmente l'arrivo a terra. Saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l'Italia. Il ministro dell'Interno se la ...

Migranti - Salvini sotto scacco matto di Conte. Il vicePremier : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 Migranti a bordo che l'odissea si conclude. E il governo esplode. La decisione del premier Giuseppe Conte Conte di accogliere una parte dei Migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non e' ...

Delrio (PD) su Salvini : “Fatto grave - ha sfiduciato il Premier Conte” : La questione è sempre sui migranti, Delrio spiega la gravita delle dichiarazioni di Salvini su Conte “Siamo all’editto di Varsavia, le parole di Salvini sono una vera e propria sfiducia per Conte”, è la conclusione del capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. “Queste continue fibrillazioni – prosegue Delrio -, che oggi prendono la forma di in una vera e propria sfiducia sull’operato del premier, sono ...

Sea Watch - se Conte prova a fare il Premier e Salvini lo bacchetta : (Foto: Lapresse) Giuseppe Conte voleva provare a fare il presidente del Consiglio. Una volta tanto. A Porta a Porta ieri sera sembrava finalmente rendersi conto della situazione delle due imbarcazioni, Sea Watch 3 e Sea Eye, in mare da 19 giorni con 49 persone allo stremo: “Questo e` un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare. Io, non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia ...

Il Premier Conte si smarca da Salvini : «La chiusura degli stadi può servire» : A Porta a porta La conferenza stampa dell’altro giorno di Matteo Salvini ha spiazzato il mondo del calcio e non solo. Le parole del ministro dell’Interno, improntate a una deregulation (con la intenzione, va da sé, di essere intransigenti con i violenti), non hanno convinto. Innanzitutto il Napoli che ha fatto sapere di non aver cambiato idea, e quindi di essere pronto a fermarsi in caso di cori razzisti. Anche perché non sono ...