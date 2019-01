Napoli | esplosione fuori dalla pizzeria Sorbillo | nessun ferito ma tanta indignazione

Esplosione devasta la storica pizzeria Sorbillo : "Non smetterò di amare Napoli " : Una "bomba" è stata fatta esplodere nella notte nel centro di Napoli davanti alla pizzeria storica di Gino Sorbillo in Via...

Esplosione nel cuore di Napoli : bomba carta e colpi di pistola davanti al garage : Alle 5 i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Santi Filippo e Giacomo per l? Esplosione di una bomba carta davanti a un garage privato e di colpi d?arma da...

Esplosione sulla linea ferroviaria Napoli -Salerno - fiamme in galleria : cinque feriti : Sono rimasti gravemente feriti i cinque operai che si trovavano al lavoro nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria del gruppo Trenitalia-Ferrovie dello Stato, lungo la tratta che collega la città di Napoli a quella di Salerno. L'incidente che ha causato il ferimento dei manovali si è verificato in seguito ad un'improvvisa Esplosione , dal quale è scaturito un grosso incendio che ha coinvolto il tratto che da Nocera Inferiore procede ...

Esplosione in galleria sulla Napoli – Salerno. Cosa sta succedendo : Un’ Esplosione , fortissima e spaventosa, poco dopo le 2.30 di questa notte. Le fiamme si sono propagate immediatamente. Per domarle, diverse squadre dei vigili del fuoco. È successo sul tratto ferroviario Napoli – Salerno, nella galleria Santa Lucia che va da Nocera Inferiore al capoluogo salernitano. La circolazione è stata sospesa e sarà ripristinata solo nelle prossime ore. Il rogo sarebbe stato innescato dall’ Esplosione di una ...

Napoli - esplosione nella notte in via Carbonara : auto di un pregiudicato in fiamme : Un'esplosione, avvertita da diversi residenti, ha danneggiato gravemente nella notte la porta anteriore di un'auto parcheggiata in via Carbonara, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenute ...