Le coppie che fanno miglior sesso hanno questo in comune | lo dice la scienza

La maschera del sonno Hupnos può salvare le coppie dal problema del russare : Hupnos è un prodotto leggero in microfibra che viene fornito con un nasello in silicone e più valvole di respirazione. Si tratta di un dispositivo EPAP (Expiratory Positive Airway Pressure) ma potenziato da vari sensori che rilevano la posizione dell'utente durante il sonno e se sta russando. L'articolo La maschera del sonno Hupnos può salvare le coppie dal problema del russare proviene da TuttoAndroid.

Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 : <3 The post Le coppie famose più romantiche ai Golden Globes 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Tutte le coppie che promettono bene nel 2019 : Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel 2019Tutte le nuove coppie che promettono bene nel ...

Uomini e Donne : Giulia e Andrea - Tina e Chicco tra le coppie che si sono lasciate nel 2018 : Il 2018 non è stato un anno fortunato per le coppie che si sono formate a Uomini e Donne: molti amori sbocciati grazie a Maria De Filippi, infatti, sono finiti proprio nel corso degli ultimi 12 mesi. sono ben dieci le unioni nate nel programma di Canale 5 ad essere naufragate: dal matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli alle separazioni tra Mattia e Vittoria, Mariano e ValenTina, Alex e Alessandro. La rottura che ha fatto più rumore tra ...

Uomini e Donne gossip : le 10 coppie che si sono lasciate nel 2018 : Uomini e Donne: quali coppie del programma si sono lasciate nel 2018 Il 2018 è stato un anno davvero sfortunato per alcune coppie di Uomini e Donne. Dopo aver trovato l’amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici, ma pure ex dame ed ex cavalieri, si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto […] L'articolo Uomini e Donne gossip: le 10 coppie che si sono lasciate nel 2018 proviene da gossip ...

Federica Lisi Bovolenta ricorda il pallavolista scomparso : “Non aveva un cuore debole - aveva un cuore grande. E alle coppie che non possono avere figli dico : abbiate speranza” : Il 24 marzo 2012 il cuore di Vigor Bovolenta, a soli 37 anni, smise di battere nel bel mezzo di una partita che stava disputando a Macerata. Una data drammatica per lo sport ma ancora di più per la sua famiglia, formata dalla moglie Federica Lisi e dai suoi quattro figli, poi diventati cinque qualche mese dopo. Il ricordo del centrale azzurro di pallavolo è rimasto intatto nella memoria di tutti: “Lui era una brava persona, una bella ...

7 consigli per coppie che desiderano diventare più audaci a letto (secondo i sessuologi) : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer diventare un po' più audaci a letto non bisogna fare niente di troppo eccentrico. La perversione, dicono i sessuologi, si fonda su uno spettro di sfumature: per divertirsi non c'è bisogno di investire in sex toy super costosi o partecipare ad un festino (ma se queste cose vi solleticano, fate pure!)Di seguito, sessuologi ed altri ...

7 consigli per le coppie che desiderano diventare più audaci a letto : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer diventare un po' più audaci a letto non bisogna fare niente di troppo eccentrico. La perversione, dicono i sessuologi, si fonda su uno spettro di sfumature: per divertirsi non c'è bisogno di investire in sex toy super costosi o partecipare ad un festino (ma se queste cose vi solleticano, fate pure!)Di seguito, sessuologi ed altri ...

12 errori che le coppie fanno il primo anno di matrimonio : Vivere soli nel nidoAspettarsi che il partner sia diversoNon sapere litigareNon avere un piano condiviso di gestione della famigliaLitigare per le sciocchezzeNon frequentare la consulenza prematrimonialeNascondere le magagne sotto il tappetoNon riuscire a stabilire confini chiariCercare di avere un bambino subitoNon organizzare le finanzeDimenticare i piccoli gestiSmettere di sperimentare a lettoIl primo anno di matrimonio è in genere la fase ...

Le coppie che litigano spesso sono quelle che si amano di più : Potrebbe sembrare un pò illogico, ma il fatto di discutere costantemente con il tuo partner potrebbe significare che entrambi vi amate profondamente. Discutendo e chiarendo ciascuno il proprio punto di vista, le loro ideologie e la personalità vengono espresse in modo onesto attraverso le parole. C’è chi pensa che una relazione debba vivere in una luna di miele eterna, la realtà non può essere più diversa. Queste persone impazziscono quando ...

Perchè le coppie non hanno più intimità? : Tutti conosciamo l’importanza dell’intimità all’interno di un rapporto di coppia. Perchè, diciamolo senza problemi, il sesso è quel quid in più capace di far volare la coppia e di tenerla unita, complice e soddisfatta. Durante il rapporto di coppia, però, il desiderio e l’intimità possono subire brusche frenate e questo causa la mancanza di una vita intima soddisfacente che può portare alla rottura o a tradimenti da parte di uno o dell’altro ...