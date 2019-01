C’è ancora confusione sul risultato delle elezioni in Repubblica Democratica del Congo

Inter - Mauro Icardi tuona ancora contro la stampa : “Slitta l’Icarday? Non C’è mai stata una data fissata” : Mauro Icardi si è scagliato nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, pubblicando una eloquente Instagram Story Mauro Icardi continua la sua personalissima battaglia contro quelle che definisce “cyber lie”. Le bugie che circolano sui giornali insomma, sempre a detta del calciatore dell’Inter, in merito al suo rinnovo con il club nerazzurro. Oggi si parla di “Icarday” slittato, ma il diretto Interessato rivela ...

Pensioni anticipate - basteranno 62 anni ma C’è ancora il problema TFS per gli statali : Il decreto sulle Pensioni da parte del governo Conte, rinvio dopo rinvio, ancora deve essere emanato. C’è soltanto la bozza che da indiscrezioni e fonti vicine al dossier, necessita di alcuni chiarimenti e correttivi. Infatti ci sono diversi aspetti delle novità che dovrebbero fuoriuscire nel decreto, che vanno limati e molte di questi sono proprio in quota 100 la misura sicuramente più attesa. Nessun dubbio sul varo delle misure, perché ormai ...

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Livorno - nella culla del Pci C’è ancora la cittadinanza a Mussolini. Se ne accorge (96 anni dopo) una lista civica : ‘Revocare’ : Qui nacque il Pci nel 1921 e per settant’anni ha governato la sinistra. Eppure Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Livorno. E a chiedere di revocarla, nel 2019, è un consigliere di una lista civica di centrosinistra, Marco Cannito, da tempo avversario del Pd e da ultimo avversario anche del nuovo corso grillino dopo la vittoria di Filippo Nogarin nel 2014. E’ stato Cannito ad accorgersi che il conferimento della ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma C’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma C’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Eruzione Indonesia : “C’è ancora la possibilità di una frana” ma “la sfida ora è interpretare cosa potrebbe succedere al vulcano e cosa potrebbe accadere dopo” [FOTO] : 1/14 ...

Cagliari-Genoa probabili formazioni : Pavoletti ancora out - C’è Kouamè : CAGLIARI GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Genoa, valida per la 18^ giornata di Serie A. Maran dovrà sostituire l’acciaccato Pavoletti, ancora out per un problema ai muscoli flessori. Il tecnico rossoblù si affiderà ad un attacco senza prima punta affidandosi a Farias e Joao Pedro. Possibile […] L'articolo Cagliari-Genoa probabili formazioni: Pavoletti ancora out, ...

Manovra - C’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

C’è ancora da aspettare per EMUI 9 su Huawei P10 e Mate 9 definitivo : l’ultima tabella di marcia : Oggi 22 dicembre tocca a noi di OptiMagazine placare gli entusiasmi di chi attende EMUI 9 e naturalmente pure Android 9 Pie sul proprio dispositivo Huawei P10 e P10 Plus o anche su un device della serie Mate 9. Nonostante anche le recenti notizie del rilascio della versione beta dell'aggiornamento su alcuni esemplari italiani, i tempi di rilascio per l'update definito sono tutt'altro che brevi e dunque i pacchetti non daranno previsti subito ad ...

Manovra - l’imbarazzo di Pesco : “In commissione C’è ancora tanto lavoro. Che dobbiamo fare?”. Insorgono le opposizioni : Caos in Aula al Senato. Alla ripresa dei lavori, così come previsto da calendario, è stato il presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco a riferire a Palazzo Madama come i lavori sulla Manovra “non sono ultimati”, sottolineando : “Di lavoro ce n’è ancora tanto da fare. Non siamo riusciti a votare gli emendamenti. Chiedo al presidente del Senato cosa dobbiamo fare?”. Parole alle quali è seguito ...

Boom Cairo dopo il derby : “C’è ancora sudditanza psicologica pro Juventus! Vi elenco gli episodi…” : Torino, Urbano Cairo ha tuonato contro la direzione arbitrale nel derby della Mole, la Juventus nel mirino del patron granata “Errori arbitrali? Mi spiace che stiamo sempre a parlare di cose di questo genere, e non siamo gli unici ad essere stati penalizzati ieri, anche il Genoa a Roma reclama un rigore abbastanza evidente su Pandev, e un’altra volta è successo alla Roma in un caso opposto. Ci siamo abituati l’anno scorso ...

Tragedia discoteca ad Ancora - in realtà C’è tutta un’Italia a rischio : A Corinaldo, vicino Ancona, intorno alla Tragedia della discoteca Lanterna Azzurra affiorano le dinamiche di un’Italia che crolla, quella delle leggi che regolano l’uso dello spray urticante, quelle delle norme surreali che consentono di vendere infiniti biglietti in locali dalla capienza limitata e anche le relazioni tra la politica e gli inquirenti. foto Getty I vigili del fuoco vaglieranno eventuali carenze strutturali in una discoteca che ...

La figlia di Magalli in ospedale : «Non C’è ancora una diagnosi - incrociate le dita» Foto : Michela Magalli, secondogenita del noto conduttore tv, ricoverata al Gemelli di Roma: «Chi me l’ha tirata c’è riuscito benissimo, incrociate le dita per me»