Brexit | la May ottiene la fiducia | «Pronta a lavorare con tutti»

Brexit - May supera il voto di fiducia alla Camera dei Comuni : La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia presentata dai laburisti contro il governo guidato dalla premier Theresa May. In totale, 306 deputati hanno votato a favore del governo e 325 hanno votato contro. La mozione è stata dunque respinta per 19 voti....

Brexit - ecco che cosa farà adesso Theresa May : Dopo una batosta storica, come minimo bisogna mostrare di essere collaborativi. Così ha fatto il primo ministro britannico Theresa May che il giorno dopo aver subito la più pesante...

Brexit - May : «Elezioni peggior soluzione». Ue : no deal - rischio mai così forte : Nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì, Theresa May ha sottolineato quale è la sua linea sulla Brexit. Il premier spera di...

Brexit - OGGI IL VOTO IN PARLAMENTO/ Ultime notizie : Guardian - 'accordo May sarà respinto' : BREXIT, OGGI il VOTO in PARLAMENTO: Ultime notizie, Guardian sicuro, 'l'accordo di Theresa May sarà respinto' da una maggioranza schiacciante.

I mercati ignorano il caos Brexit : Borse positive dopo la debacle di May : ... si avvicina il capodanno lunare quando tradizionalmente aumenta la richiesta di liquidità,, è la prova per gli analisti degli allentamenti di Pechino per sostenere l'economia. Nei primi giorni dell'...

Brexit - stasera il voto sulla fiducia a May Corbyn : “Si dimetta - governo è zombie” Premier : “Elezioni sono strada peggiore” : Il voto di ieri con cui la Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo sulla Brexit dimostra che il governo Tory di Theresa May non ha una maggioranza sulla “questione più vitale che è di fronte” al Regno Unito e non è in grado di controllare la Camera dei Comuni. E’ l’affondo portato dal leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn nell’intervento di apertura del dibattito della sua mozione di sfiducia, chiedendo ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Una di quelle congetture dei cronisti politici che dura lo spazio di mezzo pomeriggio ma che subito convince perché suggestiva, narrava ieri che la premier britannica Theresa May avrebbe perso il voto ...

Brexit - come si può salvare Theresa May dopo la débâcle in Parlamento : Questa sera nuovo esame per la premier britannica, con la mozione di sfiducia in Parlamento presentata dai Laburisti di Corbyn: questa volta Theresa May dovrebbe riuscire a superare il voto della Camera dei Comuni per poi cercare una via d’uscita da una situazione sempre più intricata...

Brexit : May sconfitta - sterlina resiliente : Fino ad ora, la stabilità della sterlina e delle azioni britanniche ed europee nonostante la precaria situazione politica di Westminster, è stata garantita dalla possibilità di poter avere un'...

