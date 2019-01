A San Vittore la pena diventa un' opportunità grazie all' arte e alla musica

agi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Avrò un altro figlio che nascerà a maggio: speriamo che sia femmina". Sono parole di speranza quelle di Tony, detenuto dal 2008 con finenel 2030 per un omicidio. Parole di un uomo che ha sbagliato, sta pagando e ora è una persona diversa: "Per mio figlio non ci sono mai stato, però ce l'ho messa tutta e lui ora è bravissimo, andrà all'università. Ha interrotto una tradizione familiare, perché io sono stato in carcere fin da quello minorile, e anche i miei genitori li ho visti entrare ed uscire".Una storia di rinascita possibileal percorso rieducativo che Tony ha seguito nella Nave, il reparto speciale del carcere di San, dove laun'occasione e un'attraverso l', la poesia, la scrittura: in una parola'bellezza'. Le attività sono organizzate dal reparto La Nave della ...