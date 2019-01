Vibo Valentia Una settimana densa di eventi al SBV

Sebastiano Caffo è il nuovo presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia : ... viene da sempre riconosciuto il merito di saper interpretare e valorizzare al meglio le potenzialità del territorio, puntando su materie prime e produzioni di eccellenza che hanno creato economia e ...

Terremoto di magnitudo 3 - 6 a Vibo Valentia - massima allerta per lo Stromboli : Nella notte dell'Epifania, alle 3:54 del mattino, è stata avvertita nel basso Tirreno, tra la Calabria e le isole Eolie una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6. Per la scala Richter si tratta di un 'Terremoto molto leggero'. La scossa è stata molto profonda ma, nonostante ciò, ha avuto un ipocentro di 98.6 chilometri ed è stata avvertita, a Tropea e Ricadi, un grande boato. La popolazione, dopo un rimbombante fragore, ha visto il suolo muoversi ...

Qualita' della vita - 2018 : Milano trionfa - segue Bolzano. Ultime Vibo Valentia e Foggia : La ventinovesima edizione dell'indagine sulla "qualità della vita" in Italia, condotta dal "Sole 24 ore", vede trionfare per la prima volta Milano, considerata la più vivibile provincia italiana....

Perché Vibo Valentia resta la peggiore città dove vivere in Italia : Conquista per la quarta volta il non invidiabile primato negativo di ultima provincia d’Italia per benessere e qualità della vita. Si tratta di Vibo Valentia che si ritrova in fondo anche per qualità della vita fra le città capoluogo nel report annuale del Sole 24 Ore. Rispetto al 2017, Vibo Valentia e provincia perdono ben nove posizioni. Come ogni anno, il Sole 24 Ore ha scelto di inquadrare “benessere e ...

E' Milano la provincia più vivibile - in fondo alla classifica Vibo Valentia : Secondo gli indicatori del benessere, valutati dalla classifica del Sole 24, alle spalle del capoluogo lombardo si piazzano Bolzano e Aosta. Roma recupera tre posizioni e si attesta al 21/mo posto. La ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano-Vibo Valentia : l’analisi del tecnico Giani : L’analisi del tecnico Giani e del regista Sbertoli dopo la sfida tra Revivre Axopower Milnao e Vibo Valentia Sorride la Revivre Axopower Milano e non potrebbe essere altrimenti dopo la splendida vittoria nella dodicesima giornata di Superlega contro Vibo Valentia che lancia la società del presidente Lucio Fusaro al quinto posto in classifica. Milano centra il primo obiettivo stagionale, quello dell’ingresso nel tabellone dei quarti ...

Milano è la provincia in cui si vive meglio. Vibo Valentia la peggiore : Roma, 17 dic., askanews, - Era già finita sul podio delle città italiane più vivibili nei bienni 2003-2004 con Gabriele Albertini sindaco e nel 2015-2016 durante l'avvicendamento tra Giuliano Pisapia ...

Qualità della vita : Milano per la prima volta al top - Vibo Valentia fanalino di coda : La 29ª edizione della Qualità della vita premia Milano un risultato inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore. Il capoluogo meneghino si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere e conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. Come ogni ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano show : Vibo Valentia affonda in tre set : Prestazione dominante dei ragazzi di coach Giani che trovano l’accesso alla final eight di Coppa Italia e consolidano il quinto posto È una Revivre Axopower Milano straripante quella che esce vittoriosa dal PalaYamamay di Busto Arsizio nella dodicesima giornata del campionato italiano di Superlega. Una prestazione maiuscola della compagine ambrosiana che regola in soli tre set l’avversario di turno, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. ...

Vibo Valentia - affitti esorbitanti pagati dallo Stato ai privati : Striscia la notizia " scopre attraverso i documenti ufficiali consultabili sui siti delle prefetture della Calabria che lo Stato continua a spendere denaro per l'affitto di strutture private mentre ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano cerca tre punti fondamentali contro Vibo Valentia : contro i calabresi gli ambrosiani vogliono ipotecare il pass per la final eight di Coppa Italia Se non è un match point, poco ci manca. La Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in vista della 12° giornata del campionato italiano di Pallavolo maschile Superlega Credem Banca. Penultima giornata d’andata per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo la vittoria di domenica contro Civitanova e la ...

Volley - SuperLega 2019 : Vibo Valentia sbaraglia Siena nell’anticipo - scatto salvezza dei calabresi : Vibo Valentia e Siena hanno dovuto anticipare a oggi l’incontro valido per la 15esima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le due squadre sono scese in campo questa sera perché alcuni giocatori a cavallo del nuovo anno saranno impegnati nelle qualificazioni agli Europei 2019. I calabresi si sono imposti con un netto 3-0 (25-22; 25-17; 26-24) e sono così saliti in decima posizione in ...

Omicidio Bruno Lazzaro a Vibo Valentia - confessa il cugino di 19 anni : “L’ho ucciso io” : Bruno Lazzaro, ventisette anni, il 4 marzo scorso fu ucciso con una coltellata all'addome nel territorio del comune di Sorianello, nella provincia di Vibo Valentia. A maggio era stato arrestato il cugino diciannovenne Gaetano Muller, che ora ha ammesso le sue responsabilità davanti al gup. I due avrebbero litigato per una ragazza.Continua a leggere

Strage di Capaci - Vibo Valentia celebra il caposcorta di Falcone : Gabrielli: "Montinaro è stato credibile, siatelo tutti" "Antonio Montinaro è stato credibile. L'augurio che rivolgo a tutti voi allievi agenti è proprio questo: di essere credibili", questo il ...