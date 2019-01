Salvini | con Francia più che convicenti | latitanti tutti in galera

Battisti - penalisti contro Salvini e Bonafede : "Sul suo arrivo autopromozione e propaganda" : "Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati penalisti, che in una nota commentano il comportamento di Salvini e Bonafede: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'arrivo in aeroporto di un ...

'Concetto primitivo della dignità umana' - avvocati contro Salvini e Bonafede su Battisti : Roma, 15 gen., askanews, - 'Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana. È ...

Cena con i renziani - Di Battista punge Salvini : 'Matteo torna in te - è ancien regime' : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano'. 'Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d'affari da quelle ...

Salvini ancora contro Baglioni : “Non usi il palco per fare comizi e io a Sanremo non andrò…” : Festival di Sanremo sempre più al vetriolo. Non si placa infatti la polemica tra Matteo Salvini e Claudio Baglioni direttore artistico della kermesse canora: “Se evita il palco per fare comizi gli italiani gliene saranno grati”, ha detto il vicepremier ai giornalisti durante una visita ad un gazebo della Lega, a proposito delle parole su politica e migranti del presentatore durante una conferenza stampa: “E a Sanremo ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché Claudio Baglioni ce l'ha con gli italiani' : Matteo Salvini , in studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per parlare del clamoroso ritorno in Italia del terrorista Cesare Battisti, non s'è sottratto alla domanda che la conduttrice gli ha rivolto ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 : "Ecco perché Claudio Baglioni ce l'ha con gli italiani" : Matteo Salvini, in studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per parlare del clamoroso ritorno in Italia del terrorista Cesare Battisti, non s'è sottratto alla domanda che la conduttrice gli ha rivolto sulle dichiarazioni che Claudio Baglioni ha fatto durante la conferenza stampa del festival di Sanre

Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e replica alle polemiche : “Me ne frego” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alla polemica sulle divise delle forze dell'ordine che quotidianamente indossa: "Me ne frego", è la replica del vicepresidente del Consiglio durante la puntata di Pomeriggio 5. "Le indosso con orgoglio, io onoro il lavoro delle forze dell’ordine".continua a leggere

Scritte contro Salvini in centro Torino : ANSA, - Torino, 15 GEN - "Salvini boia", "Salvini appeso", "odia la Lega": sono le Scritte comparse su alcuni muri di via Bligny, nel centro di Torino, contro il leader della Lega. A denunciarlo è il ...

Cena sulla giustizia - Di Battista contro Salvini : “Roba da ancien regime con cena da 6mila euro con Boschi e Tronchetti” : “Ma Salvini che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano“. Così su Facebook Alessandro Di Battista. “Il tempo è prezioso – rimarca l’esponente M5s – Meglio occuparlo per dividere le banche ...

Matteo Salvini e renziani insieme a cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

Salvini contro Fazio - Crozza torna ad ironizzare sul 'caso' al Che fuori tempo che Fa : Maurizio Crozza torna ancora una volta ad ironizzare sulle dichiarazioni di Matteo Salvini nel primo appuntamento dell'anno con il Che fuori tempo Che Fa.

Banche - Salvini contro la Bce : "Atteggiamento prevaricatore" : MILANO - Le Banche italiane stanno vivendo giorni difficili a Piazza Affari, a seguito delle richieste della Banca centrale europea al Monte dei Paschi sui cattivi crediti in pancia alla banca senese. ...

Grillo : rapporti con Salvini? Non ne ho - non sono più capo M5s : Roma, 15 gen., askanews, - 'Io non ne ho rapporti' con Matteo Salvini. 'Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'elevato'. Lo dichiara Beppe Grillo, a 'Stasera Italia', ...

Bonafede come Salvini : foto con la divisa della Polizia Penitenziaria - e il web se la ride : Anche il ministro della Giustizia è 'caduto' nella scelta di outfit tanto criticata al vicepremier leghista: sul Facebook è...