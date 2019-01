Migranti | sfida di De Magistris | firma una direttiva anti dl Salvini

Il monito dell’Ocse : integrazione dei Migranti sfida maggiore di accoglienza - nessun Paese può fare da solo : L'integrazione dei rifugiati e' una sfida ancora maggiore dell'accoglienza iniziale e nessun Paese puo' farvi fronte da solo. Lo sottolinea l'Ocse nel rapporto 'Ready to Help? Improving Resilience of Integration Systems and other Vulnerable Migrants', in cui fornisce una serie di raccomandazioni ai Paesi industrializzati, sempre piu' in difficolta' nel fare fronte all'arrivo e all'integrazione dei migranti e in particolare a trovare soluzioni ...