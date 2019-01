tuttoandroid

: Sollevato per la notizia del rilascio della mia amica giornalista Antonella Napoli a Khartoum, in Sudan. Rimane tan… - giannipittella : Sollevato per la notizia del rilascio della mia amica giornalista Antonella Napoli a Khartoum, in Sudan. Rimane tan… - TuttoAndroid : Il rilascio della One UI stabile per Galaxy Note 9 viene posticipato a febbraio, ma spunta la soluzione fai da te - MorcianoR : Da domani 15 gennaio il comune di Morciano di Romagna avvia il rilascio della carta d'dentità elettronica. Tutte le… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) A fine anno vi raccontavamo come sembrasse probabile ildi Android 9 Pie in versionesui Samsung9 in questi giorniL'articolo IlOne UIper, ma spunta la soluzione fai da te proda TuttoAndroid.