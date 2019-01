ilfoglio

(Di martedì 15 gennaio 2019) Euforica. Non c’è altro modo per descrivere l’aria che si respira dalle parti del comitato per il, il gruppo che, lo scorso ottobre, ha organizzato la marcia monstre per le vie di Londra e che, da mesi, chiede che si voti di nuovo: non più sull’Europa, su cui, piaccia o no, si è già de