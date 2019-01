Gli stupratori «a casa della Boldrini» | Camiciottoli dovrà pagare oltre 20mila euro

Mamma 'leonessa' sudafricana accoltella Gli stupratori della figlia : due condannati : Una Mamma di 57 anni, originaria del Sudafrica, ha pugnalato tre stupratori della figlia . La donna, che ha assistito allo stupro, non ci ha pensato due volte e si è scagliata con un coltello contro gli aggressori della figlia : uno di loro è morto, gli altri due feriti sono poi stati arrestati. Mamma 57enne ha ucciso per difendere la figlia La storia è incredibile, la madre 57enne mentre stava preparando la cena è stata avvertita da un amico di ...

