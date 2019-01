Vieni da me - Francesca Cavallin e la confessione terribile : 'Cosa mi ha salvato da anoressia e bulimia' : Francesca Cavallin a Vieni da me racconta il trascorso da anoressica e bulimica . L'amore la luce in fondo al tunnel. La Cavallin, intervistata da Caterina Balivo, ha rivelato dei momenti molto ...

Vieni da me - Francesca Cavallin : ‘Ho sfiorato l’anoressia’ : “Ho sfiorato l’anoressia e poi per molto tempo ho avuto problemi di bulimia”. Chi parla è Francesca Cavallin. L’attrice vista in diverse fiction (da Un medico in famiglia a La compagnia del cigno di cui il 14 gennaio va in onda la terza puntata su Rai1) è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, e sfogliando l’album dei ricordi ha parlato anche della fase in cui ha avuto un rapporto molto conflittuale con il ...

Francesca Cavallin/ "Ho sofferto di anoressia e bulimia - mi ha salvato l'amore!" - Vieni da me - : Francesca Cavallin ospite di 'Vieni da me', le dichiarazioni dell'attrice ospite del salotto televisivo di Caterina Balivo.

Francesca Cavallin confessa a Vieni da Me : “Ho sfiorato l’anoressia” : La compagnia del cigno, Francesca Cavallin a Vieni da Me: “Ho avuto problemi di bulimia” E’ stata la bella e brava Francesca Cavallin, attrice de La compagnia del cigno l’ospite che si è raccontato oggi nel salotto di Vieni da Me, dopo Giampiero Mughini. Nella lunga intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da Me Francesca Cavallin ha confessato di aver avuto, in passato, problemi legati al suo rapporto con il ...

Vieni da me - Francesca Fialdini si commuove con Caterina Balivo : dal bacio di Tiberio Timperi alle lacrime : Dal bacio con Tiberio Timperi alle lacrime. Francesca Fialdini è stata ospite di Catarina Balivo a Vieni da me e oltre ad affrontare, con una punta d'imbarazzo, il simpatico 'raptus' del collega a La ...