Taranto | arrestate 13 persone per sfruttamento della prostituzione | c’è anche un sacerdote

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un’organizzazione ben strutturata, che sfruttava tante ragazze in larga parte provenienti dall’Est Europa, facendole prostituire e offrendo alle giovani protezione in cambio di denaro, è stata smantellata nelle ultime ore a. Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in prigione e le restanti agli arresti domiciliari, sono state disposte dal gip Paola Incalza, su richiesta del sostituto procuratore Antonella De Luca. I traffici erano gestiti, tra gli altri, da due uomini che si trovavano in galera in Francia, detenuti nel carcere di Lyon Corbas per una serie di gravi reati, come tratta di esseri umani. I due, attraverso internet, riuscivano a comunicare con i loro referenti in Italia servendosi di cellulari. Tra i fermati dalla poliziadiversi figgiatori tra cui un, don Saverio Calabrese, parroco di Monteparano nel Tarantino.La maitresse che ...