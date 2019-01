Stefano Sala a Pomeriggio Cinque | Sono single | ho chiuso con Dasha Benedetta? Una

Stefano Sala ha lasciato Dasha. Flirt in corso con Benedetta Mazza? : Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme? È finita la storia con Dasha Si è molto discusso negli ultimi mesi del triangolo che vede protagonisti Stefano Sala, Dasha Dereviankina e Benedetta Mazza. Ospite a Pomeriggio Cinque, nella puntata di lunedì 14 gennaio, il modello ha fatto un annuncio importante riguardo alla sua storia con la modella ucraina. Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono lasciati e la decisione non è legata al rapporto ...

Stefano Sala rivede Dasha Dereviankina : trema Benedetta Mazza? : Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme dopo Benedetta Mazza Continua a tenere banco il gossip sul triangolo formato da Stefano Sala, Dasha Dereviankina e Benedetta Mazza. Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da un mese circa, il bel modello sembra non avere ancora preso una scelta ed essere in confusione. Sabato 12 gennaio Stefano Sala e Dasha Dereviankina hanno lasciato intendere su Instagram Stories di aver trascorso la serata insieme ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme? Le prove della Salemi : Benedetta Mazza e Stefano Sala insieme: l’incontro con Giulia Salemi Sono davvero inseparabili Stefano Sala e Benedetta Mazza. I due ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip continuano a frequentarsi, come testimoniamo le Instagram Stories di Giulia Salemi. La fidanzata di Francesco Monte, che non riesce proprio a fare a meno di condividere ogni momento della sua vita sui social, ha incontrato la coppia a Milano per una ...

Benedetta Mazza racconta ho trascorso le vacanze con Stefano Sala : Benedetta Mazza è stata ospite a “Pomeriggio 5”, e ha raccontato di aver trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia di Stefano Sala. In studio gli opinionisti rumoreggiano, paventando l’ipotesi di una relazione tra i due. Ma è la stessa Benedetta a chiarire la situazione. «Abbiamo trascorso qualche giorno in montagna insieme ha detto ma non eravamo soli. C’erano altri ragazzi della nostra agenzia». Ma quando l’opinionista ...

News Trono Classico : Andrea Dal Corso svela cosa pensa di Stefano Sala : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne incontra Stefano Sala Andrea Dal Corso, alcune settimane fa, ha rivelato di aver convissuto qualche anno con Stefano Sala. E da quel momento sono diventati grandi amici. Proprio poco fa i due si sono incontrati a Lugano per fare un servizio fotografico. E in questa circostanza Andrea Dal Corso del Trono Classico di Uomini e Donne ha detto la sua su Stefano Sala. In pratica il giovane corteggiatore del dating ...

Belen Rodriguez e Stefano Sala : sbuca fuori uno scatto insieme - pioggia di like e commenti! Leggi per saperne di più : Stefano Sala sbuca con Belen Rodriguez: pioggia di like e commenti. I due nel 2016 furono al centro del gossip Né Benedetta Mazza né Dasha: Stefano Sala appare assieme a Belen Rodriguez. Tra... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano Sala: sbuca fuori uno scatto insieme, pioggia di like e commenti! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano Sala : spunta Belen Rodriguez tra Benedetta Mazza e Dasha? : Stefano Sala: dopo Dasha e Benedetta Mazza sbuca una foto con Belen Rodriguez Su Instagram Stefano Sala ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una showgirl ed ex modella. La donna in questione non è la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina, nè la sua ‘amica’ Benedetta Mazza, conosciuta durante la terza edizione Vip del Grande Fratello. Lo scatto fa riferimento ad una campagna pubblicitaria che il bel modello comasco ...

Stefano Sala e Dasha - è davvero finita? La foto che insospettisce tutti : Stefano Sala e Dasha, è davvero finita tra i due modelli? Ecco cosa sta succedendo tutti aspettano news su Stefano Sala e Dasha, ma i due modelli non hanno ancora fatto sapere come stanno le cose fra loro. Da quando è finito il Grande Fratello Vip 2018, Stefano è stato avvistato più volte con Benedetta […] L'articolo Stefano Sala e Dasha, è davvero finita? La foto che insospettisce tutti proviene da Gossip e Tv.