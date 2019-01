Manovra | Conte | ' su terzo settore abbiamo sbagliato'

Conte : 'Temevo i dati - bene la Manovra per la crescita. Rdc rinviato per farlo bene' : Conte torna a difendere la manovra e interviene anche sulla riforma delle pensioni assicurando che quota 100 servirà per garantire il ricambio generazionale -

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Gennaio : Chi ha paura di Conte. Altro che burattino. Dopo i successi ottenuti su Manovra e migranti : Il vicepremier Sondaggi calanti e tensioni interne: il Capitano isolato Per la prima volta i muscoli del Capitano sembrano un po’ sgonfi. Incassata la sconfitta sui migranti, preso atto dell’improvvisa autonomia di Giuseppe Conte su un tema considerato di pertinenza leghista, Matteo Salvini deve occuparsi delle fibrillazioni nel suo partito. Che sono come un fiume carsico: scompaiono e riaffiorano a giorni alterni. E allora si […] di ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Non ci siamo sottomessi all’Ue - abbiamo ottenuto il miglior compromesso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si racconta in un'intervista a Panorama e parla anche della trattativa con la Commissione europea sulla Manovra approvata in Parlamento. "Non ci siamo sottomessi all'Ue", assicura Conte spiegando che il compromesso a cui si è arrivati è il "migliore possibile".Continua a leggere

Manovra - Conte : "Non sottomessi all'Ue" : 16.00 Il premier Conte rivendica la trattatica con l'Ue sulla Manovra."L'ho condotta in prima persona", dice in un'intervista a Panorama. E sul deficit/Pil:"Se non fossimo partiti dal 2,4,non avremmo ottenuto mai il 2,04 per cento"."Non ci siamo sottomessi" a Bruxelles. E "abbiamo posto le basi per crescere". Poi sulla Flat tax assicura: sarà "del 25% fino a 100 mila euro". "La Flat tax a cui voglio arrivare non è mini!Questa misura a regime ...

Manovra - Conte : "Non ci siamo sottomessi alla Ue e abbiamoposto le basi per crescere" : Il premier a "Panorama": "Considero il negoziato solo il primo capitolo di una grande e articolata riforma di cui l'Italia ha bisogno. Abbiamo convinto l'Europa che stiamo già facendo di più"

Manovra - Conte : 'Non ci siamo sottomessi all'Ue - abbiamo posto le basi per crescere' : "Ci siamo chiusi in una stanza, solo noi due, e ho puntato sulla sua capacità di lettura politica, sulla sua esperienza. Oggi posso dire che ci siamo capiti. Mentre uscivamo mi ha detto: 'Farò quel ...

Manovra - Conte : inizia stagione riscatto : Una Manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti" rispettando la "volontà degli elettori", scrive Conte.

Manovra - scene di esultanza sui banchi del governo. Conte 'L Italia è ripartita' : 313 sì, 70 no, Pd e Leu che non partecipano al voto in segno di protesta. È finita così - alla Camera - la giornata conclusiva per l'approvazione della Manovra , con l'iter più tormentato della storia ...

Ok della Camera : la Manovra è legge. Conte : “Inizia la stagione del riscatto”. L’opposizione protesta : A 24 ore dall’esercizio provvisorio la Camera approva la manovra, dopo una maratona di una settimana tra il Senato e Montecitorio interrotta solo per onorare il Natale. Il governo festeggia lo scampato pericolo e sventola comunque le sue bandiere – dal superamento della legge Fornero al reddito di cittadinanza – anche se la legge di bilancio è par...

Manovra - Conte e Tria : soddisfatti - è quella che tutti abbiamo voluto : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha sottolineato: "La Manovra approvata dal Parlamento è quella che tutti abbiamo voluto".

