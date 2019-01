Lieve scossa di terremoto nel Carso triestino

Lieve scossa nei Campi flegrei : Napoli, 10 gen. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 1,9 è stato registrata la scorsa notte all'1,28 a Quarto (Napoli). La scossa è stata avvertita dalla popolazione nell'area dei Campi flegrei e nel quartiere Agnano di Napoli. L'epicentro del terremoto, localizzato dalla sala operativa dell'Osse

Terremoto - Lieve scossa in Slovenia. Avvertita anche a Trieste : Terremoto, lieve scossa in Slovenia. Avvertita anche a Trieste Il sisma, di magnitudo 2.5, è stato registrato alle 5.03 del mattino. L’epicentro a 3 km da Dutovlje, al confine con l’Italia Parole chiave:

Terremoti - Lieve scossa ieri in Valle Caudina : nessun danno : nessun danno a persone o cose ha causato la lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata alle 22,15 di ieri sera in Valle Caudina, nel Sannio. L’epicentro è stato individuato a Forchia (Benevento), a 6 chilometri di profondità. L'articolo Terremoti, lieve scossa ieri in Valle Caudina: nessun danno sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Molise : avvertita Lievemente a Isernia : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 10.50 in Molise. La Scossa, secondo le rilevazioni dell'INGV, è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L'epicentro è stato...

Terremoto a Collelongo : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una Lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che martedì primo gennaio alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv,...

Terremoti : scossa Lieve - 2.6 - a Bassano : ANSA, - VENEZIA, 23 DIC - Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato stamani, intorno alle ore 8.50, con epicentro a Bassano del Grappa , Vicenza, . Secondo le rilevazioni del Centro Terremoti ...

Lieve scossa di terremoto tra Alto Adige e Tirolo : BOLZANO . Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 di questo pomeriggio al confine fra l'Alto Adige ed il Tirolo dell'est. La scossa di magnitudo 2.4 non ha creato danni a persone ...

