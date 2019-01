Il terremoto oltre la propaganda

Avezzano - il terremoto dimenticato che fece oltre 30 mila morti : 104 anni fa morirono 30519 persone nel terremoto della Marsica. Uno dei più disastrosi eventi della storia d'Italia oggi ritorna di attualità per la forza con cui i sopravvissuti ricostruirono le proprie vite e per la solidarietà e la coesione sociale che unì un'intera nazione. Il bisogno da sempre apre gli occhi sui bisognosi. Per questo dopo 104 anni quella lezione rimane ancora preziosa.Continua a leggere

terremoto : dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa : Altre otto famiglie di San Severino Marche stanno finalmente per tornare a casa dopo il Terremoto che si è verificato nell’ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’inagibilità di alcuni edifici danneggiati dal sisma. Si tratta di otto immobili, e relative pertinenze, in località Cesolo, in località Taccoli, in località Stigliano e in via Padre Giuseppe Zampa, nel quartiere Settempeda. Per sette i proprietari ...

Accadde oggi : l’11 gennaio 1693 un terremoto devasta la Sicilia - morirono oltre 60mila persone : L’11 gennaio del 1693 la Sicilia intera venne sconvolta da un fortissimo terremoto: allo stato attuale questo evento sismico è considerato il più forte fra quelli avvenuti negli ultimi mille anni in Italia. Una scossa di magnitudo 7.4 colpì la costa orientale della Sicilia, tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come il “terremoto della Val di Noto“, il devastante sisma distrusse più di 45 centri abitati causando almeno 60 mila ...

terremoto Etna - l’Ingv : “Oltre 70 scosse superiori a magnitudo 2.5 dal 23 Dicembre” : Dall’inizio dell’eruzione dell’Etna e dell’attività sismica sul vulcano, il 23 dicembre scorso, sono avvenute complessivamente nell’area oltre 70 scosse con magnitudo superiore a 2.5 (di cui 5 con magnitudo pari o superiore a 4), la maggior parte delle quali sono localizzate a sud dell’epicentro del Terremoto di Milo. E’ quanto sottolineato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il ...

terremoto - scossa avvertita tra L'Aquila e Frascati : magnitudo oltre i 4 gradi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 nei pressi di Collelongo in provincia delL'Aquila. Lo rende noto l'Ingv.

Eruzione Etna - oltre 600 sfollati : dichiarato lo “Stato d’Emergenza”. La Commissione Grandi Rischi : “terremoto legato a sistema di faglie - scenari più severi se si attivano contemporaneamente” : 1/20 ...

terremoto - CdP : nuove risorse per oltre 600 milioni alle Regioni colpite dal sisma 2012 : Avviate due nuove iniziative di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che consentiranno di destinare oltre 600 milioni di euro a supporto delle Regioni colpite dal sisma del 2012. Con la prima, Cdp ha stipulato con i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tre finanziamenti – i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato – per un valore complessivo di 350 milioni di euro. I fondi saranno ...

terremoto : oltre 100 volontari della Croce Rossa al lavoro nel Catanese : “Al momento nelle zone del Catanese colpite dal Terremoto operano oltre 100 volontari della Croce Rossa. I nostri operatori si sono attivati immediatamente in assistenza alla popolazione”. A dirlo all’Adnkronos Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana al termine della riunione in Prefettura a Catania per fare il punto sulla situazione dopo il sisma nel giorno di Santo Stefano di magnitudo 4.8. “Ora ...

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

terremoto CATANIA ED ERUZIONE ETNA/ Video - Ingv : sisma 4.0 a Zafferana Etnea - oltre 130 scosse e nube cenere : TERREMOTO oggi a CATANIA ed ERUZIONE ETNA, Video. Ingv: sisma di magnitudo 4.0 a Zafferana Etnea, oltre 130 scosse e nube cenere. Ultime notizie

Scossa di terremoto nell’ovest dell’Iran : il bilancio sale a oltre 700 feriti : Si è aggravato a oltre 700 feriti, la maggior parte dei quali lievi, il bilancio del terremoto che ha colpito ieri sera la parte occidentale dell’Iran: lo ha reso noto la televisione di stato della repubblica islamica. Secondo il Servizio nazionale per le emergenze, “l’ultimo dato si attesta a 716“: 33 feriti restano ricoverati in ospedale. L’epicentro del sisma è stato individuato nella provincia di Kermanshah, nei ...

