Venezia | morta dopo due anni di coma l' agente Sissy Trovato Mazza | le avevano sparato

Venezia - incendio in casa - morta una donna di 46 anni : Un incendio divampato all'improvviso, verso l'alba, le cui cause, per ora, restano sconosciute. È accaduto a Concordia Sagittaria, nel Veneziano, dove una donna di 46 anni ha perso la vita tra le fiamme che hanno invaso la sua casa.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. La donna era riuscita a uscire di casa con le due figlie, una 20enne e l'altra ...