Tav | Boccia | avanti con opere | superare problemi ideologici

Tav - verso bocciatura analisi costi-benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere

Tav - Salvini : 'In caso di bocciatura dei tecnici referendum scelta obbligata' : ' Di referendum si parla solo in caso di necessità '. A dirlo è il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commentando l'ipotesi paventata questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini in caso ...

Costi-benefici : la Tav è bocciata. E il governo trema : Basta anche con iniziative, del tutto propagandistiche ma necessarie come il pane per una forza politica che si sta caratterizzando per i voltafaccia, come la proposta di legge M5s sulla ...

Tav - la bomba sul dossier che boccia il cantiere della Torino-Lione : tensione Lega-M5s : La grana della Tav Torino-Lione rischia di esplodere tra le mani del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già pronto a frenare sui presunti esiti dell’analisi costi-benefici che avrebbe bocciato l’opera. Il mistero che aleggia attorno al ministero di Toninelli è innanzitutto se il documento esis

Tav bocciata - non ha passato l’esame dei tecnici : La Tav sarebbe stata definitivamente bocciata dall"analisi sui costi-benefici eseguita dai tecnici. La linea ferroviaria ad Alta velocità che unirebbe Torino a Lione vede sempre più lontana la sua realizzazione. Il professor Marco Ponti ha consegnato ieri pomeriggio il resoconto del suo lavoro al ministero delle Infrastrutture.A questo punto la palla passa al governo che dovrà decidere se continuare l"opera anche senza l"ok dei tecnici, oppure ...

Tav - i tecnici bocciano l'opera : rapporto costi-benefici negativo : Lo riferiscono fonti del governo, che definiscono lo studio ancora una bozza preliminare. Lega e M5S su posizioni opposte

Tav verso la bocciatura - esito negativo dell'analisi costi-benefici : ... gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i cantieri ...

Tav - analisi costi-benefici "negativa". Dal Governo trapela la bocciatura - ma non c'è una decisione : Dal Governo trapela che l'analisi tecnica è negativa sui costi-benefici per la Tav Torino-Lione. Una bocciatura contenuta nella relazione consegnata dalla commissione al Governo, definita però ancora una "bozza preliminare". Fonti dell'esecutivo, al termine del vertice notturno di Palazzo Chigi, precisano che nessuna decisione è ad oggi presa: si prende ancora tempo.Nel Governo si confrontano posizioni divergenti: da un lato ...

Infrastrutture - Boccia : Governo apra i cantieri a partire dalla Tav. Dl Carige «doveroso» : ...dimostrazione che c'è una questione bancaria che non riguarda i banchieri ma riguarda il Paese perché sono quei ponti di collegamento che immettono flussi di liquidità verso la cosiddetta economia ...

Tav - Boccia : analisi anche su occupazione - vera emergenza Paese : Milano, 5 gen., askanews, - 'Bisogna aprire subito i cantieri' e l'analisi di impatto delle opere pubbliche, a partire dalla Tav, 'deve essere fatta su quanta occupazione genera, non possiamo ignorare ...

L'indiscrezione ministeriale : bocciare la Tav veneta : La questione però, al di là degli aspetti ambientali, tecnici ed economici, almeno in questo frangente è eminentemente politica. L'ala più ecologista del M5S sarebbe intenzionata a rendere pubblica ...

Sulla Tav la bocciatura è già scritta : Uno dei componenti è Riccardo Parolin, socio fondatore proprio insieme a Ponti della società di consulenza Trt Trasporti e Territorio, specializzata in economia e pianificazione dei trasporti. Ma ...

Tav bocciata? Toninelli smentisce : 'Nulla deciso' : Sulla Torino-Lione il ministro delle Infrastrutture smentisce le indiscrezioni dell'agenzia economica Bloomberg, secondo cui l'opera è stata bocciata in base all'analisi costi-benefici -

Bloomberg : analisi costi-benefici boccia la Tav - Toninelli smentisce : Secondo l'agenzia Bloomberg l'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto in quanto "non economicamente sostenibile". Si tratta di una "grande ...