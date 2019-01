Marine Le Pen lancia un 23enne italiano per sfidare Macron E sull' arresto di

Arresto di Cesare Battisti - Marine Le Pen 'Eccellente notizia - felice per gli italiani' : E' un atto che disonora la classe politica francese che ci ha governato'. Marine Le Pen Condividi A proposito dell'Italia, Le Pen ha commentato anche la proposta ai Gilet Gialli venuta da Di Maio . '...

Sondaggio - Emmanuel Macron è finito : le cifre-choc del suo fallimento. E Marine Le Pen... : Che per Emmanuel Macron la fine politica sia imminente lo dimostrano diverse circostanze: la protesta dei gilet gialli, i fedelissimi che lo scaricano, le voci sulle possibili dimissioni. Ma anche i sondaggi . E l'ultimo è davvero ...

Campionato SamMarinese. San Giovanni-Tre Penne 0-3 : CRONACA E COMMENTO Il primo tempo inizia al meglio dopo 3' per il Tre Penne, tiro di Palazzi che finisce di poco a lato. Risposto del San Giovanni che arriva al 14' con la botta dal limite di Dragoni,...

Global Compact - Marine Le Pen a Macron : "Non firmi - è tradimento" : Il Global Compact è un 'atto di tradimento'. Così Marine Le Pen definisce il patto mondiale sulle migrazioni , mentre la protesta anti-governativa dei gilet gialli continua a tenere sotto scacco ...

Manovra - Marine Le Pen svela la vergogna europea per colpire L’Italia : Manovra, Marine Le Pen svela la vergogna europea per colpire L’Italia La bocciatura della Manovra italiana da parte della EU mette a fuoco una situazione complicata per il governo italiano che come annunciato in passato non è disposto a cambiare una virgola sulla Manovra. Gli ultimi atteggiamenti da Parte dell’ EU nei confronti dell’Italia ha acceso dibattiti e teorie sulle decisioni imposte contro il nostro Paese. Dopo le ...

Marine Le Pen : “Per anni Parigi ha sforato : l’Europa vuole punire Salvini” : Marine Le Pen non ci sta. La bocciatura del budget italiano da parte di Bruxelles, un affronto al suo amico Matteo Salvini, non le va giù. «Non è una decisione di tipo economico ma solo politica: per questo mi fa ancora più rabbia». Parla a ruota libera nel suo ufficio dell’Assemblea nazionale....

Elezioni europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

