Inps | dopo Boeri arriverà un commissario

Reddito di cittadinanza - le ultime bozze : le comunicazioni Inps - la cessazione per chi rifiuta offerte di lavoro dopo 12 mesi : Confermati gli incentivi alle imprese, ipotesi di una campagna mirata dell’Inps, regolamentazione delle offerte di lavoro che sarà possibile rifiutare (con perdita dell’assegno al primo no dopo un anno). Sono le ultime novità che trapelano dal governo, al lavoro sul decreto che introdurrà le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza mentre si cerca una occupazione o per lasciare in anticipo il lavoro con ‘quota 100’. ...

Reddito - dopo un anno ok a offerta di lavoro o si perde il sussidio. Arriverà lettera Inps : Ultime limature al decretone che introdurrà le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza mentre si cerca una occupazione o per lasciare in anticipo il lavoro con 'quota 100'. Il...

Reddito - dopo un anno ok a offerta di lavoro o si perde il sussidio. Arriverà lettera Inps : Ultime limature al decretone che introdurrà le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza mentre si cerca una occupazione o per lasciare in anticipo il lavoro con 'quota 100'. Il provvedimento ...

Il potere dei dati dell'Inps. Cosa c'è dietro il dopo-Boeri : La partita che si gioca per l'Inps non è uguale alle altre per le poltrone eil relativo 'controllo' degli istituti statali. L' istituto di previdenza sociale vale molto di più. Da lì passano i dati e ...

Inps - pensioni erogate dopo 5 anni : la grave denuncia de “La Verità” : Secondo alcune fonti giornalistiche, l’Inps non rispetterebbe i termini previsti nella Carta dei servizi in relazione all’esame delle richieste di pensionamento. Questa, in breve, l’accusa pubblicata dal quotidiano “La Verità” e fondata su alcune indiscrezioni ricevute da una fonte anonima. Inps, la denuncia de “La Verità”: “pensioni erogate dopo 5 anni”, l’Inps trucca i dati statistici a discapito degli assititi Secondo ...