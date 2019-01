Allenatore ed ex calciatore stroncato da un terribile male a soli 52 anni

Un Allenatore al giorno – Leonardo Colucci - la panchina dopo l’esperienza da calciatore : Leonardo Colucci (Cerignola, 29 dicembre 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Vis Pesaro. Importanti esperienze da calciatore tra cui Lazio, Verona, Bologna e Cagliari. dopo essersi ritirato, il 4 giugno 2011 viene chiamato a fare il vice di Marco Giampaolo, già suo allenatore ai tempi del Cagliari, sulla panchina del Cesena. La stagione successiva assume la guida degli Allievi ...

Salvini : 'Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e Allenatore' : ROMA - 'Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa' . Così il ministro dell'...