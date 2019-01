Una Nintendo Switch come televisore | ecco l' idea di un appassionato di design e

Dopo quindici anni - il geniale easter egg di Nintendo è stato scoperto ancora Una volta in Pikmin 2 : A volte il genio si nasconde nelle piccole cose. Ne è la prova vivente il buon Kazumi Totaka, classe 1967, compositore che ha prestato la sua arte a molti giochi Nintendo e si è divertito a inserire un piccolo easter egg musicale, composto da una sequenza di 19 note, in molti dei titoli di cui ha realizzato la colonna sonora. Nell'elenco dei papabili mancava ancora Pikmin 2... Almeno fino a questo momento.Ben quindici anni sono passati dalla ...

NessUna speranza per Bowsette - Nintendo comunica che non diventerà mai ufficiale : Bowsette è un personaggi oche negli scorsi mesi ha fatto parecchio parlare di sé, movimentando l'intera community di appassionati a Mario e a Nintendo.Come riporta Polygon, purtroppo, vi è una brutta notizia per chi sperava di scorgere Bowsette in un futuro titolo per Switch. Nintendo ha infatti dichiarato, non senza un pizzico di ironia, che Bowsette non ha alcuna speranza di diventare un personaggio ufficiale. Il personaggio è nato da ...

Il rapper Soulja Boy ha rimosso le sue console dal proprio store in seguito a Una causa da parte di Nintendo : Alla fine è successo: come riporta Gamerant, in seguito a una denuncia da parte di Nintendo il controverso rapper DeAndre "Soulja Boy" Way ha deciso di rimuovere dal proprio store digitale le tre console da gioco che portano il suo brand, denominate SouljaGame Handheld, SouljaGame Fuze e Retro SouljaBoy Mini Handheld. A nulla sono valsi i goffi tentativi di difesa della bontà dei suoi prodotti: dopo aver venduto circa cinque milioni di pezzi ...

Celeste riceverà Una collector's edition per PS4 e Nintendo Switch : Celeste è stata una delle sorprese più piacevoli del 2018, questo indie ha infatti ottenuto talmente tanto successo di essersi candidato ai The Game Awards 2018 come Gioco dell'Anno. Oggi i ragazzi di Limited Run Games hanno annunciato l'arrivo di una collector's edition del gioco per Nintendo Switch e PS4.Come riporta Polygon, questa speciale versione conterrà al suo interno una copia fisica del gioco, un peluche a forma di fragola alata (la ...

Annunciata Steins;Gate : Divergencies Assort - Una collezione per Nintendo Switch che include tre capitoli della serie : Anticipata da alcuni retailer che l'avevano messa a listino prima dell'annuncio ufficiale, la collezione Steins;Gate: Divergencies Assort è stata confermata nel pomeriggio di oggi dalla stessa 5pb., che ne ha svelato i dettagli.Come riporta Gematsu, Steins;Gate: Divergencies Assort è una collezione che include tre capitoli della saga Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins;Gate: Darling of Loving Vows e Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram. Uscirà ...

Tenta di rapinare Una banca con la pistola del Nintendo : finisce male : Bizzarro Tentativo di furto in Messico: il rapinatore ha cercato di camuffare la pistola giocattolo con il nastro adesivo...

Messico - con Una vecchia pistola Nintendo tenta Una rapina in banca : catturato : Un uomo qualche giorno fa è entrato in una banca di Hermosillo, in Messico, con una pistola giocattolo NES Zapper, creata da Nintendo per la console NES. Il suo tentativo di furto non è andato a buon fine: ben presto le autorità messicane lo hanno identificato e arrestato.Continua a leggere

Germania : l'autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in tribUnale a causa del sistema di preordini del Nintendo eShop : l'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sul Nintendo eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei consumatori ...

La Germania porterà in tribUnale il sistema di preordini del Nintendo eShop : L'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale proprio Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sull'eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei Consumatori procederà ...

Record di vendite per Super Smash Bros. Ultimate : è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per Una console domestica di Nintendo : Con 74 personaggi giocabili, più di 100 livelli, oltre 800 brani musicali e molto altro, Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch non è solo il più grande crossover nella storia dei giochi: è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console Nintendo (i dati includono sia versioni singole e bundle vendute nei punti vendita, che versioni scaricabili dal Nintendo eShop), Superando le vendite al lancio di titoli come The Legend ...

Nintendo Switch : Una versione revisionata potrebbe arrivare il prossimo anno : Gaming INTEL avrebbe ricevuto informazioni esclusive da una fonte che desidera rimanere anonima riguardo il "nuovo" Nintendo Switch. Le informazioni ricevute suggeriscono che una nuova console arriverà nel 2019. Inoltre, una delle funzionalità principali della prossima versione sarebbe l'aumento dell'archiviazione interna. Nintendo ha privilegiato questo a causa dell'aumento degli acquisti di giochi e dei download digitali dall'eShop.La prossima ...

Donut County ha Una data d'uscita su Xbox One e Nintendo Switch : Donut County, uscito durante l'estate su PS4, PC e dispositivi iOS vincendo su questa piattaforma il premio della redazione dell'App Store per il gioco dell'anno, si appresta ora a sbarcare anche su Nintendo Switch e Xbox One tra una settimana esatta, il 18 dicembre 2018.Come riporta Gematsu, lo studio indipendente Annapurna Interactive porterà il gioco sugli store digitali di entrambe le console dove sarà a listino per 12,99$. Se non doveste ...

Xiaomi Gamedpad 2.0 trasforma Black Shark in Una Nintendo Switch : Xiaomi annuncia Gamepad 2.0 per Black Shark e la promozione Black Shark Xmas che vi permetterà di acquistare lo smartphone con 80 euro in meno. Altre due offerte sono disponibili per ottenere fino a 40 ulteriori euro di sconto. L'articolo Xiaomi Gamedpad 2.0 trasforma Black Shark in una Nintendo Switch proviene da TuttoAndroid.

Elon Musk : "Nintendo ha respinto la nostra richiesta per Una versione Tesla di Mario Kart" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...