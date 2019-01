NVIDIA RTX 2060 | a pochi giorni dalla presentazione ecco i prezzi in Italia

MSI al CES 2019 svela i laptop da gaming dotati di NVIDIA GeForce RTX e il PS63 Modern : ... già ampiamente riconosciuta dai giocatori e da diversi team di eSport nel mondo." , ha dichiarato Charles Chiang, nuovo CEO di MSI, che ha aggiunto: "Siamo davvero lieti dei numerosi award per l'...

MSI al CES 2019 svela i laptop da gaming dotati di NVIDIA GeForce RTX e il PS63 Modern : MSI, una delle aziende leader nelle soluzioni hardware per il gaming, presenta a CES 2019 diversi nuovi laptop, tra cui il modello GS75 Stealth con la nuovissima GPU Nvidia GeForce RTX e PS63 Modern Prestige, una nuova proposta per professionisti e content creator. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale."La nostra line-up di gaming laptop dotati di tutte le tecnologie più avanzate ribadisce ancora una volta la nostra posizione di leader di ...

NVIDIA : ray tracing e AI per la nuova RTX 2060 : La nuova generazione RTX di GPU create da NVIDIA mostra molte potenzialità, ultima di queste è l’aggiunta del supporto ray tracing e potenzialità AI per il modello 2060. RTX Gen Se in passato NVIDIA aveva puntato molto sulle schede di tipologia High-End, questa volta vediamo molto impegno anche nei primi scalini di questa nuova serie. Stando alle ultime informazioni rilasciate dal colosso delle GPU, il modello RTX 2060 vanterà delle specifiche ...

NVIDIA annuncia oggi la nuova GeForce RTX 2060 : Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, NVIDIA annuncia oggi la nuova NVIDIA GeForce RTX 2060, la sua ultima scheda grafica, che porta le rivoluzionarie GPU con architettura Turing nelle mani di decine di milioni di giocatori PC in tutto il mondo.La GPU RTX 2060 offre prestazioni eccezionali su giochi moderni, con grafica ottimizzata da ray tracing e funzionalità AI. Con un prezzo di €375, RTX 2060 offre nuovi livelli di ...

NVIDIA GeForce RTX nel cuore di oltre 40 modelli di nuovi laptop gaming : NVIDIA ha annunciato oggi che i principali produttori mondiali stanno portando sul mercato un numero record di laptop basati sulla sua rivoluzionaria architettura GPU Turing, inclusi i sistemi più veloci, sottili e leggeri mai creati.Più di 40 nuovi modelli di laptop in oltre 100 configurazioni saranno disponibili a partire da fine mese. Verranno alimentati dalle GPU NVIDIA GeForce RTX, che fondono le prestazioni degli shader di nuova ...

Acer - Asus - Dell - HP e Razer presentano al CES 2019 i notebook per giocare con i nuovi chip grafici NVIDIA GeForce RTX : Il Consumer Electronic Show 2019 che ha preso oggi il via a Las Vegas è stata l’occasione per l’annuncio dei nuovi processori grafici di Nvidia. Il produttore ha tolto i veli sulle GPU (Graphics Processing Unit) denominate GeForce RTX 20-Series. I nuovi prodotti comprendono tre moDelli: GeForce RTX 2080, RTX 2070 e RTX 2060, di cui i primi due sono disponibili anche in versione Max-Q, ossia per i portatili ultrasottili indirizzati ai ...

Performance simili alla GTX 1070 Ti e supporto al Ray Tracing : ecco NVIDIA GeForce RTX 2060 : Direttamente dal CES 2019 di Las Vegas arriva un annuncio davvero molto interessante per tutto il panorama del gaming su PC: Nvidia ha svelato ufficialmente la GeForce RTX 2060.Dopo la RTX 2080 Ti e la RTX 2080 che toccano rispettivamente le cifre di $1300 e $700, molti attendevano l'annuncio di una scheda più abbordabile per capire cosa aspettarsi dalle fasce più basse della prossima generazione di schede video della compagnia. Come riportato ...

NVIDIA GeForce RTX 2070 : una buona GPU con un potenziale enorme - recensione : È passato un po' di tempo dal lancio delle RTX 2080 and RTX 2080 Ti e, nonostante siano davvero pochi i giochi che utilizzano il ray tracing allo stato dell'arte di Nvidia o il DLSS, la diffusione delle nuove schede Turing continua. La RTX 2070 ha una grossa responsabilità sulle spalle, dal momento che le schede xx70 dell'azienda in verde sono sempre stati prodotti di ottimo livello: la GTX 970 è stata una delle GPU con il miglior rapporto ...

Spuntano online i primi benchmark della nuova NVIDIA Titan RTX : La nuova Nvidia Titan RTX è disponibile all'acquisto solo da poco e iniziamo ad emergere sulla rete i primi benchmark. Secondo i test condotti dallo youtuber JayzTwoCents, la nuova proposta di Nvidia per il mondo del gaming su PC si presenta abbastanza valida, anche se con differenze minime in termini di prestazioni se rapportata alla RTX 2080 Ti.Come riporta DSOG, tra i vari test, lo youtuber mette anche a confronto la nuova arrivata con la RTX ...

NVIDIA potrebbe lanciare una GTX 1160 insieme alla RTX 2060 a metà gennaio : Stando alla segnalazione di DSOGaming, Videocardz ha riferito che Nvidia potrebbe rilasciare una GPU GTX1160 insieme alla scheda grafica RTX2060 a metà gennaio. Poiché si tratta di voci non confermate, la notizia va presa con la dovuta cautela.NvidiaA potrebbe, dunque, dividere il marchio nelle serie GeForce RTX e GeForce GTX. La serie RTX sarà in grado di supportare la tecnologia di Ray Tracing mentre la serie GTX sarà più una GPU ...

Svelata ufficialmente la potentissima NVIDIA Titan RTX : Dopo i leak di qualche giorno fa, erano in molti ad attendere la nuova scheda video di Nvidia (la nuova Titan RTX). Finalmente è oggi stata rivelata ufficialmente la nuova arrivata di casa Nvidia, la RTX Titan, definita dalla stessa compagnia come la scheda video più potente, capace di garantire prestazioni elevatissime per lo sviluppo di intelligenze artificiali.Come riporta PC GamesN, la nuova Titan RTX (o T-Rex) è basata su architettura ...

NVIDIA Titan RTX ufficiale - GPU Turing al top per ricercatori e creatori di contenuti : Secondo Nvidia , e la logica, ci troviamo di fronte alla scheda video desktop più potente al mondo, tanto che l'ha soprannominata T-Rex . La GPU TU102 è infatti nella sua forma completa, quindi ...

Un leak ha rivelato l'NVIDIA GeForce Titan RTX : Secondo le ultime indiscrezioni sembra che Nvidia possa lanciare una nuova scheda basata su architettura Turing. La nuova scheda si chiamerà NVIDIA GeForce Titan RTX, e anche se non ne sappiamo molto al riguardo quello che gli esperti si aspettano è una scheda video ancora più potente della RTX2080Ti.Naturalmente sarà anche una scheda ancor più costosa, per cui si potrebbe parlare di una GPU da 3000 dollari, anche se non vi sono informazioni ...