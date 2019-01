Lucia Riina | Mio padre ha la sua storia | io la mia

Lucia Riina : “Non volevo offendere - mio padre ha la sua storia e io la mia” : "Non volevo provocare né offendere nessuno, volevo semplicemente valorizzare la mia identità di artista e pittrice ed allo stesso tempo rendere onore alla cucina siciliana. Mio padre ha la sua storia, io ho la mia". E' quanto afferma, in un'intervista a Le Parisien, Lucia Riina, la figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, morto in carcere nel novembre del 2017, a proposito della polemica scoppiata in Italia per l'apertura a Parigi del ...

Lucia Riina : "Toglierò il nome dall'insegna del mio ristorante a Parigi" : Presa in contropiede dalla visibilità sui media e dalle polemiche sul suo cognome, Riina, in bella mostra sul suo ristorante parigino "Corleone", la figlia dell'ex boss della mafia Totò Riina ha annunciato al quotidiano francese Le Parisien che toglierà il nome della famiglia dall'insegna del locale.Finora in silenzio, Lucia Riina, 38 anni, spiega al quotidiano francese di uscire allo scoperto "soltanto per mettere a punto ...

Il sindaco di Corleone contro Lucia Riina : 'Questa città non è più cosa loro' : Il sindaco di Corleone è su tutte le furie con la figlia minore dell'ex capo dei capi della mafia Totò Riina , Lucia: non può utilizzare il nome della cittadina in provincia di Palermo per il proprio ...

Lucia Riina apre un ristorante a Parigi - indovinate come si chiama? : Un nuovo ristorante italiano ha aperto a Parigi, in una zona centralissima, nei pressi dell’Arco di Trionfo. Nulla di strano, i ristoranti italiani hanno colonizzato ogni angolo del pianeta esportando la nostra tradizione – e la nostra immagine – nel mondo. Il nuovo ristorante Parigino, però, ha un nome e un proprietario che non passano inosservati: Corleone by Lucia Riina. Non si tratta di un caso di omonimia: Lucia Riina è infatti proprio la ...

«Corleone by Lucia Riina» - la nuova vita parigina della figlia del boss : ... dal parco di Monceau e dal celebre Lido, il cabaret che fa spettacoli noti in tutto il mondo con ballerine bellissime e fantasiosi acrobati. Il ristorante è intestato alla società per azioni ...

"Corleone by Lucia Riina" - apre a Parigi il ristorante della figlia del boss : Il locale propone piatti tradizionali della cucina siciliana e si trova al civico 19 di Rue Daru, non lontano dall'Arc de Trionphe e dal Lido, il cabaret che offre spettacoli di burlesque noti in ...

Mafia : Maria Falcone - Lucia Riina libera cittadina ma gente non si faccia abbindolare : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "Lucia Riina è una cittadina libera, non le si può dire nulla. Spero solo che la gente non sia così stupida da farsi abbindolare da un nome e uno stemma sull'insegna di un locale". Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla Mafia nel 1992, com

A Parigi il ristorante 'Corleone by Lucia Riina' - è bufera : "E' inaccettabile che chi ha massacrato Corleone, contribuendo a marchiarla in maniera infame, oggi possa usare il nome del paese per trarne vantaggio economico ". A dirlo all'Adnkronos è Nicolò ...

Corleone by Lucia Riina : non è un film ma il nome del nuovo ristorante parigino della figlia del boss : In alto, in bella vista su una tenda verde, capeggia la scritta ‘Corleone by Lucia Riina‘: il locale ha una bella facciata in legno e ampie vetrate; all’interno ha un aspetto elegante con luci soffuse tavolini in marmo bianco, sedie e divanetti in legno e imbottitura verde scuro che richiamano lo stendardo e la tenda esterni. E’ il ristorante di Lucia Riina, la figlia minore del boss della Mafia siciliana Totò Riina, ...

