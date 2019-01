Caserta | Luigi muore a 17 anni | ucciso da un tumore

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) Quella che si sta per raccontare è l'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo a causa di una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato alcuno scampo. Il drammatico episodio si è consumato negli scorsi giorni nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Teano, doveAversano era residente. Si tratta di un ragazzo di appena diciassette, che ha perso la vita dopo aver lottato duramente per diverso tempo contro unche alla fine, come accade nella maggior parte dei casi, ha avuto il sopravvento. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Internapoli.it, il suo decesso ha gettato nel più grande sconforto l'intera comunità del piccolo paeseno.a soli diciassettea causa di un: lutto in provincia diStando a quanto riferisce il sito in questione, il giovanissimo...