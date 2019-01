Tenta di avvelenare il marito in ospedale - fermata 49enne : Farmaci nascosti nel cibo del marito ricoverato. I carabinieri del Nas di Alessandria hanno sottoposto a fermo una donna di 49 anni di Bra, in provincia di Cuneo, sorpresa mentre somministrava farmaci e altre sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del marito mentre era in ospedale. Queste sostanze, secondo quanto emerso dalle indagini, venivano nascoste in maniera tale da non destare sospetti né al coniuge né al personale ...