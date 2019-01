Mina torna in radio con “Vento nel vento”

LIVE Sport - DIRETTA 6 gennaio : Hirscher torna a doMinare - ora i Campionati nazionali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 6 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa Epifania. Si partirà con le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, ...

VIDEO Milano-Buducnost Highlights Eurolega basket : l’Olimpia doMina al Forum e torna al successo : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 nel match valido per la 16^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia si è imposta con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico e ha così ripreso la propria marcia nella massima competizione europea, rimanendo in piena corsa per un posto nei playoff. Ben cinque minuti in doppia cifra per la squadra guidata da Pianigiani che può tornare a sorridere. Di seguito il VIDEO con ...

Masterchef All Stars/ Diretta e eliMinato 27 dicembre : Antonia Klugmann torna per una sera : Masterchef All Stars Italia, Diretta ed eliminato della puntata del 27 dicembre 2018. torna in giuria la chef Antonia Klugmann

Nainggolan - Minacce a moglie e figlie dopo il presunto audio in cui direbbe di voler tornare a Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio...

Serie A - Torino-Empoli 3-0 : i granata doMinano e tornano alla vittoria : Dopo due pareggi e una sconfitta, torna alla vittoria il Torino, che in casa supera 3-0 un Empoli ben poco pericoloso. Mazzarri sceglie il 3-4-3 e avanti schiera Iago Falque e Zaza ai lati di Belotti, ...

Il sogno di Pietro : «Voglio tornare a camMinare» : La sua condizione di uomo svantaggiato lo pone fuori dal mondo del lavoro " almeno per ora " e fuori dalla società, condannando lui e la sua famiglia a un isolamento doloroso e a una situazione ...

Recensione Just Cause 4 - Rico Rodriguez torna a seMinare panico e distruzione : Lanciarsi in Just Cause 4 senza alcuna remora è decisamente un toccasana per l'umore. I ragazzi di Avalanche Studios sono infatti tornati sulla scena videoludica sciorinando ancora una volta tutte quelle caratteristiche che li hanno contraddistinti nelle precedenti apparizioni della saga, tra esplosioni maestose e un gameplay che si prende gioco di ogni possibile legge, da quelle giuridiche a quelle della fisica. Una serie che sostanzialmente, ...

Serie A Story. Stagione 2004-05 : la Juve torna a trionfare e doMinare con Capello - ma lo scudetto viene revocato l’anno successivo causa Calciopoli : Sta per terminare il girone di ritorno della Serie A 2018-19 e noi riprendiamo dopo diverse settimane il nostro viaggio all’interno della storia del massimo campionato calcistico italiano. Estate 2004: il calcio italiano si avvicina alla sua prima, rivoluzionaria, Stagione di Serie A con 20 squadre (la Serie B diminuisce a 22, con tre retrocessioni dalla A, tre promozioni in A dalla B di cui una via play-off tranne in caso di largo distacco tra ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : Marcel Hirscher torna a doMinare nella prima manche - 13° Manfred Moelgg - Vinatzer qualificato : Dopo la opaca prova di ieri nel gigante, Marcel Hirscher si riscatta prontamente e vola nella prima manche dello speciale di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. L’illustre padrone di casa ha saputo destreggiarsi al meglio tra i pali stretti, conducendo tutta la prova nella maniera migliore, lasciando qualche centesimo sul tracciato solamente nell’ultimo tratto, e dimostrando di non volere ...

Ripescaggi Serie B - si torna a 22 : piazze prestigiose pronte al grande salto e la classifica non sarà deterMinante [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Trame - Il Segreto : Elsa è viva - Adela Minacciata da uno stalker - Julieta torna alla Villa : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 17 a sabato 22 dicembre, ripportano che Adela svelerà ad Irene di ricevere delle pesanti minacce. Prudencio, nel frattempo, ingannerà Julieta sulla morte di Saul, mentre si scoprirà che Elsa non è morta durante le sue nozze. Il Segreto: Adela riceve lettere minatorie Prudencio brucerà ogni prova che potrebbe farlo incriminare per la morte di Saul. L'uomo, infatti, farà ...